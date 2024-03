Was auf dem Ostermarkt in Aindling 2024 geboten ist

Am Ostermontag, 1. April 2024, findet der Ostermarkt Aindling statt. Von 11 bis 17 Uhr kann man an den Marktständen einkaufen. Auch die Geschäfte haben geöffnet.

Auf Ostern freuen sich alle. Die Kleinen warten auf den Osterhasen, die Großen auf das lange Wochenende. Wenn alle Ostereier gefunden wurden, bietet sich der Ostermontag für einen Familienausflug an.

Ein Ziel könnte Aindling sein. Dort findet am Montag, 1. April 2024, der Ostermarkt statt. Um 11 Uhr geht es auf dem Marktplatz los. An den Ständen gibt es hochwertige Handwerkskunst zu kaufen. Während des Marktes hat auch der Einzelhandel in Aindling geöffnet. Die ideale Gelegenheit, um gemütlich durch die Geschäfte zu bummeln und sich beispielsweise mit neuen Schuhen für den Frühling einzudecken. Kinder können sich auf ein Karussell freuen.

Marktlauf Aindling 2024: Anmeldung auf dem Ostermarkt möglich

Auch die Aindlinger Vereine sind vertreten. Mit vielfältigen Schmankerln sorgen sie für eine Stärkung während des Einkaufsbummels. Naschkatzen kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Das „Partnerschaftskomitee Avord“ bietet an seinem Stand französische Spezialitäten an.

Wer nach dem Osteressen etwas für die eigene Gesundheit tun möchte, kann sich beim Stand des Vereins „Aindling bewegt sich e.V.“ zum diesjährigen Marktlauf anmelden. Dieser findet am Sonntag, 19. Mai 2024, zum achten Mal statt. Mitmachen können alle, die Spaß am Sport haben. Gestartet wird in verschiedenen Gruppen. Über genauere Details informiert der Verein am Ostermontag. Gegen 17 Uhr klingt der Markt aus. Nach Bummeln und Schlemmen findet so das Osterwochenende einen gelungenen Abschluss.