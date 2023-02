Lothar Rother aus Augsburg bekommt Hospizpreis

Der Hospizpreis der Bayerischen Stiftung Hospiz ging 2022 an Lothar Rother, Inhaber von "Backzeit - Das Backstudio", in Augsburg. Hier erfahren Sie warum.

Die Freude war groß bei allen, die am 25.10.2022 zu einem Festakt im historischen Rathaussaal Landshut geladen waren. Dort wurden die Hospizpreise der Bayerischen Stiftung Hospiz 2022 verliehen. Dieser Preise würdigen herausragendes Engagement im Ehrenamt sowie beispielhafte Projekte aus dem gesamten Bereich der Hospizarbeit.

Stiftungspreis Ehrenamt ging an Lothar Rother von „Backzeit – Das Backstudio“

Die Auszeichnungen für das Jahr 2022 gingen dabei an Lothar Rother von „Backzeit – Das Backstudio“ aus Augsburg (Stiftungspreis Ehrenamt) sowie an den Caritasverband im Landkreis Aichach-Friedberg e. V. (Stiftungspreis Projekt).

Lothar Rother ist Hospizbegleiter im St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg

Schirmherr der Stiftung ist Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Dieser betonte in seiner Laudatio für Rother: „Der Preisträger ist bereits seit sieben Jahren Hospizbegleiter im St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg und begleitete bereits die Bauphase des neuen Hospizes im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Sein Ziel war es, das Hospiz finanziell zu unterstützen und die Hospizarbeit bekannter zu machen. Als Bäcker- und Konditormeister kam er deshalb auf die Idee, in seinem Backstudio "Backzeit" süße Leckereien zugunsten des Hospizes zu verkaufen. Hierfür erfand er die sogenannten Hospiz-Ziegel (Schnitten aus Prinzregententorte)“. Am Faschingsdienstag verkauft er seit einigen Jahren leckere Krapfen zugunsten des wohltätigen Zwecks, die von Hospizmitarbeiteren in seinem Backstudio gebacken werden.

