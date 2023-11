Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Bobingen 2023

Weihnachtsmarkt 2023

Das Hoigärtle und der Hoigarten in Schwabmünchen 2023

In Schwabmünchen läutet das Hoigärtle am 25. November 2023 die Weihnachtszeit ein. An den Adventswochenenden folgt der offizielle Weihnachtsmarkt, der Hoigarten.

Weihnachtsmarkt 2023

Was Besucher beim Hobbykünstlermarkt in Horgau erwartet

Geschenke zu Weihnachten gibt es beim Hobbykünstlermarkt in Horgau. Am 26. November 2023 findet er wieder in der Horgauer Rothtalhalle statt – und es gibt Neues.

Weihnachten in Göggingen

Der Gögginger Weihnachtsmarkt und das Programm für 2023

"Wir in Göggingen" lädt im Dezember 2023 zum Weihnachtsmarkt am Gögginger Kurhaus ein. Außerdem gibt es einen Adventsbasar in Inningen und die Waldweihnacht in Wellenburg.