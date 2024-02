Der FC Augsburg hat ein Herz für die Region

Von "Augsburg Calling" bis "FCA-Wald": Neben Bällen in der Bundesliga bringt der FC Augsburg auch zahlreiche soziale Projekte ins Rollen.

Herzlich willkommen beim FCA!

SEO nennt sich die Kunst, seine Artikel im Internet so zu gestalten, dass eine Suchmaschine diese möglichst prominent anzeigt. Die Medienabteilung des FC Augsburg scheint diesen Job nicht so schlecht zu erledigen. Lässt man Google das Angebot des World Wild Webs nach den Begriffen „Herzlich“ und „ FCA“ durchstöbern, kommt als erstes Suchergebnis: „Gäste-Infos. Herzlich willkommen beim FC Augsburg.“

Herzliche Begrüßung mit der Puppenkiste

Herzlich zeigt sich der FCA auch, wenn es um die Begrüßung der gegnerischen Mannschaft geht: Ist es in den europäischen Ligen sonst Usus, dem gegnerischen Kapitän bei der Platzwahl einen schnöden Vereinswimpel zu übergeben, überreicht der Kapitän der Augsburger Elf dem Chef des Gegners eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste. Zum Einsatz kamen unter anderem Jim Knopf, der Räuber Hotzenplotz, Prinzessin Li Si oder der Kater Mikesch.

Foto: Ulrich Wagner

Fußballturnier gegen Fremdenhass

Bereits seit 2009 wird die Copa Augusta Antiracista ausgespielt. Das Fußballturnier, bei dem es um viel mehr als nur Fußball geht, wird von Augusta Unida, dem Augsburger Fanzusammenschluss mit antirassistischem Selbstverständnis, in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt des Stadtjugendrings veranstaltet. Für viel Flair sorgt immer das benachbarte Rosenaustadion, außerdem machen veganes Essen, ein vielfältiges Rahmenprogramm und Informationsstände von regionalen und überregionalen Initiativen die Veranstaltung aus. Ergänzend finden in den Wochen vor dem Turnier antirassistische Bildungsveranstaltungen in Form von Lesungen, Vorträgen und Filmvorführungen statt.

Ziemlich hertzschlich

Nicht zur Gänze herzlich, aber doch ziemlich hertzschlich ging es von 2006 bis 2009 beim Zweitligisten FC Augsburg zu. Damals spielte Ingo Hertzsch bei den Rot-Grün-Weißen. In 90 Partien für den FCA konnte er einen Treffer beisteuern. Der zweimalige deutsche Nationalspieler war vom 1. FC Kaiserslautern nach Augsburg gewechselt, danach erlebte er bei RB Leipzig weitere Fußballabenteuer. Nach seinem Karriereende 2011 blieb der damals 33-jährige bei RB und verantwortet mittlerweile als Nachhaltigkeitsmanager ökologische und soziale Projekte im Verein.

Foto: Fred Schöllhorn

FCA-Anhänger und Augsburger Calling

Schon seit 2007 gibt es die Aktion „Augsburg Calling“, die FCA-Anhänger und gegnerische Fans durch Konzerte, Stadtführungen und andere Events zusammenbringen will. Die musikalische, soziale, kulturelle und sportliche Non-Profit-Gemeinschaftsinitiative setzt damit ein Zeichen für eine gesellschaftliche Verständigung.

Soziale und nachhaltige Projekte

Der FCA organisiert selbst eine Vielzahl an sozialen und nachhaltigen Projekten.