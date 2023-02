Der Gaudiwurm Deubach 2023: ein Highlight zum Fasching

Februar bedeutet Fasching. Eine Veranstaltung im Landkreis Augsburg ist der Faschingsumzug der CCD Deubachia: der Deubacher Gaudiwurm am Faschingsdienstag 2023.

Auf Prunksitzungen, Prinzen- und Kinderball folgt bei der CCD Deubachia der Gaudiwurm. Seit über 50 Jahren findet er am Faschingsdienstag – heuer am Dienstag, 21. Februar 2023 – statt.

49. Gaudiwurm in Deubach

Eigentlich wäre der Deubacher Gaudiwurm 2023 der 51. seiner Art. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Faschingsumzug wie viele anderen im Landkreis Augsburg 2021 und 2022 ausgefallen. 2023 schlängelt sich der Gaudiwurm damit zum 49. Mal durch Deubach.

Koordiniert wird der Gaudiwurm Deubach von Engelbert Kugelbrey von der CCD Deubachia. Kugelbrey hat 2019 die Organisation übernommen. Der Faschingsumzug ist 2023 sein dritter – allerdings nur aus organisatorischer Sicht.

Deubacher Faschingsumzug 2023

Kugelbrey ist ein waschechter Deubacher Faschingsexperte. Kaum einer kennt den Gaudiwurm besser als er. „Mit sechs Jahren bin ich schon mitgelaufen, damals als kleiner Cowboy“, hat uns der Umzugskoordinator bei seinem Debüt vor vier Jahren verraten.

Was er für den Faschingsumzug 2023 in Deubach geplant hat? Wir werden sehen. Pünktlich um 14.14 Uhr soll es am Faschingsdienstag losgehen.

Lesen Sie dazu auch