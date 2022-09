1000 Jahre Mering: Programm, Lichterweg & Schmeckfestival

Zur 1000-Jahr-Feier in Mering gibt es hochkarätige Veranstaltungen mit freiem Eintritt, ein Street-Food-Festival am Badanger, einen Lichtweg und vieles mehr.

1000 Jahre – das ist ein Grund zum Feiern! Erst Recht, wenn das Jubiläum aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, wie es bei der 1000-Jahr-Feier in Mering der Fall ist. Dafür fallen die Feierlichkeiten zum Jubiläum heuer umso größer aus. Vier Tage lang, von Donnerstag, 29. September, bis Sonntag, 2. Oktober, wird in Mering mit den „Festtagen Lichterwelt“ das 1000-jährige Bestehen gebührend gefeiert.

1000 Jahre Mering: Veranstaltungen mit freiem Eintritt

Dazu gehört eine Veranstaltungsreihe, die man guten Gewissens als Festival bezeichnen darf. Hochkarätige Bands, einzigartige Tanzgruppen, Theaterensembles und viele mehr bringen die verschiedenen Bühnen in Mering zum Glühen. Von Comedy bis Kindertheater, von Rock bis Jazz ist für jedes Alter und jeden Geschmack das Richtige dabei. Eine Besonderheit: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen mit Ausnahme des Marktlaufs und des Benefiz-Abschlusskonzertes ist frei.

Zum Auftakt füllt die Kolpingkapelle am Donnerstag, 29. September 2022, ab 20.30 Uhr mit über 60 Musikerinnen und Musikern die große Bühne am Badanger. Zur 1000-Jahr-Feier stehen traditionelle Blasmusik mit Marsch und Polka ebenso auf dem Programm wie moderne Titel. Somit bietet das Blasorchester unter der Leitung von Philipp Kufner ein abwechslungsreiches Programm. Unter dem Motto „1000 Jahre wie ein Tag“ laden die katholische und evangelische Pfarrgemeinde Mering am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst am Badanger ein. Regionalbischof Axel Piper und Bischof Bertram Meier werden dem Gottesdienst vorstehen. Der Gospelchor der evangelischen Gemeinde und Choradi von St. Michael umrahmen den ökumenischen Gottesdienst musikalisch.

Die unsterblichen Hits von AVICII werden am Sonntag, 2. Oktober, um 20 Uhr erstmals in einem Arrangement aufgeführt, das die elektronischen Sounds und den Groove mit einem Sinfonieorchester und einer Lichtshow spektakulär unter der Leitung von Franz Bader kombiniert. Für die Highlights und Club-Feeling sorgen die Vocals Alma Naidu und Ketzberg. Franz Bader hat mit seinen über 300 Arrangements die Soundtracks von Videogames, Film und Pop-Musik auf die Konzertbühne gebracht. Auch die Arrangements des Avicii-Abends stammen aus seiner Feder und erleben in Mering am Badanger die Uraufführung.

Das Programm bei den Festtagen Lichterwelt

Datum Beginn Ort Programmpunkt Donnerstag, 29. September 2022 18 Uhr Badanger Begrüßung durch den ersten Bürgermeister Donnerstag, 29. September 2022 18 Uhr Marktplatz Spielmannszug VSK Mering Donnerstag, 29. September 2022 18.10 Uhr Badanger Zumba ® Stars TV Mering Donnerstag, 29. September 2022 18.45 Badanger TAM-kobá (Percussion) Donnerstag, 29. September 2022 18 Uhr Marktplatz Fahrrad-Rikscha Bürgernetz Donnerstag, 29. September 2022 18.15 Uhr Schlosserwirt Kindertanzgruppe TVM Donnerstag, 29. September 2022 19.30 Uhr Marktplatz Lumina Moringa (Feuershow) Donnerstag, 29. September 2022 20 Uhr Bücherei Der Bayrische Hiasl Donnerstag, 29. September 2022 20 Uhr Marktplatz Högl Buam (Blasmusik) Donnerstag, 29. September 2022 20 Uhr Schlosserwirt Last Contact – Cool Jazz Donnerstag, 29. September 2022 20.30 Uhr Badanger Kolpingkapelle Großes Blasorchester Freitag, 30. September 2022 18 Uhr Marktplatz Die VOKALISTEN (A-Cappella-Vokalensemble) Freitag, 30. September 2022 18 Uhr Badanger Musikinstitut Kiendl-App Freitag, 30. September 2022 18 Uhr Bücherei Francois Villon – „verehrt und angespien“ Freitag, 30. September 2022 18 Uhr Marktplatz Fahrrad-Rikscha Bürgernetz Freitag, 30. September 2022 18.45 Uhr Münchener Straße Pica-Pau Drumshow Freitag, 30. September 2022 19.30 Uhr Marktplatz Gospelchor ENJOY Freitag, 30. September 2022 20 Uhr Marktplatz Lumina Moringa (Feuershow) Freitag, 30. September 2022 20 Uhr Badanger Up2Date Bigband Freitag, 30. September 2022 20 Uhr Schlosserwirt PHÖNIX – Rock’n’Roll Freitag, 30. September 2022 21 Uhr Marktplatz Brasseroni (Scharfe Blasmusik) Samstag, 1. Oktober 2022 16 Uhr Schlosserwirt Neues Theater Mering Samstag, 1. Oktober 2022 16 Uhr Augsburger Straße Airbrush-Leuchtkunst Samstag, 1. Oktober 2022 16 Uhr Badanger Jugendorchester der Kolpingkapelle Samstag, 1. Oktober 2022 16.30 Uhr Marktplatz Punawai Ke Aloha (Hawaiianischer Tanz) Samstag, 1. Oktober 2022 16.30 Uhr Bücherei Große Dichter für kleine Leute (Balladen) Samstag, 1. Oktober 2022 17 Uhr Schlosserwirt Baarer Alphornbläser Samstag, 1. Oktober 2022 18 Uhr Badanger Ökumenischer Gottesdienst Samstag, 1. Oktober 2022 18 Uhr Marktplatz Fahrrad-Rikscha Bürgernetz Samstag, 1. Oktober 2022 19.15 Uhr Münchener Straße TAM-kobá (Percussion) Samstag, 1. Oktober 2022 19.30 Uhr Bücherei Ich bin der Fürst der Wälder Samstag, 1. Oktober 2022 20 Uhr Marktplatz Musikverein Schmiechen Samstag, 1. Oktober 2022 20 Uhr Schlösserwirt Speakers’ Corner Samstag, 1. Oktober 2022 20.30 Uhr Badanger Orchester der Musikfreunde Mering Samstag, 1. Oktober 2022 22:30 Badanger Jubiläumsfeuerwerk Sonntag, 2. Oktober 2022 10 Uhr Marktplatz Kolpingkapelle Sonntag, 2. Oktober 2022 10 Uhr Badanger 25. Meringer (Jubiläums-) Marktlauf Sonntag, 2. Oktober 2022 11 Uhr Sankt Agnes Pica-Pau Drumshow Sonntag, 2. Oktober 2022 11 Uhr Schlosserwirt YA BAND (Pop, Rock, Funk und Alpenrock) Sonntag, 2. Oktober 2022 13.15 Uhr Badanger Showtanz SV Mering Sonntag, 2. Oktober 2022 14 Uhr Marktplatz Liederkranz Mering Sonntag, 2. Oktober 2022 15.30 Uhr Schlosserwirt Neues Theater Mering Sonntag, 2. Oktober 2022 14.30 Uhr Marktplatz Liederkranz Mering Sonntag, 2. Oktober 2022 15.30 Uhr Marktplatz Lechwerkmusikanten Sonntag, 2. Oktober 2022 16.30 Uhr Schlosserwirt Liederkranz (Klassik,Volkslieder, Musicals u.v.m.) Sonntag, 2. Oktober 2022 18 Uhr Schlosserwirt Sonnige Songs und himmlische Klänge Sonntag, 2. Oktober 2022 20 Uhr Badanger Wake me up! AVICI Montag, 3. Oktober 2022 17 Uhr Eduard-Ettensberger-Halle Benefizkonzert der Süddeutschen BläserPhilharmonie

Zum krönenden Abschluss der Festtage Lichterwelten findet am Montag, 3. Oktober 2022, ein Benefizkonzert der Süddeutschen BläserPhilharmonie statt. Um 17 Uhr beginnt das Konzert in der Eduard-Ettensberger-Halle. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier präsentiert das Orchester, ein Galakonzert. Das Programm beinhaltet festliche Ouvertüren, aber auch Bezüge zu den französischen und israelischen Verbindungen Merings. Tickets für das Konzert sind im Vorverkauf für 22 Euro in der Bücherei Mering oder per E-Mail erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.

So verläuft der Lichterweg durch Mering

Ein Highlight der Jubiläumsfeier ist sicherlich der Lichterweg, der einmal quer durch Mering führt. Dabei werden die Straßen durch bunte Lichtinstallationen erleuchtet. Entlang des Weges gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Dunkle Ecken, beispielsweise bei der Rosengasse, werden mit außergewöhnlichen Installationen beleuchtet, Parks erstrahlen in bunten Farben und Schaufenster glitzern in der Nacht. Der Lichterweg wird nicht nur von der Gemeinde organisiert, den größten Teil der Strecke beleuchten Geschäftsleute, Vereine und Schulen. Die Intention des Weges ist, Mering auch bei Nacht hell und bunt zu machen, um den Besucherinnen und Besuchern auch nach den Abendveranstaltungen einen angenehmen Heimweg zu bereiten.

Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann den Lichterweg während der Festtage ab 18 Uhr auch mit der neuen Fahrradrikscha des Bürgernetzes erleben. Los geht es am Behindertenparkplatz an der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße. Die ehrenamtliche Rikscha-Crew des Bürgernetzes fährt ihre Gäste klimafreundlich und in gemächlichem Tempo über den Rundweg.

Öffnungszeiten des Lichterwegs in Mering:

Donnerstag, 29. September 2022, und Freitag, 30. September 2022, ab 18 Uhr

Samstag, 1. Oktober 2022, ab 16 Uhr

Sonntag, 2. Oktober 2022, ab 10 Uhr

Schmeckfestival am Badanger in Mering: Streetfood bei den Festtagen Lichterwelt

Feiern macht hungrig und so hat sich das Organisationsteam der Meringer 1000-Jahr-Feier für das leibliche Wohl etwas Besonderes einfallen lassen. Dauerhaft finden die Besucherinnen und Besucher vier Tage lang am Badanger das aus Augsburg stammende „Schmeckfestival“. Das Streetfood-Festival punktet mit verschiedenen Foodtrucks, die Speisen aus aller Welt und der Region anbieten. So kann am Festwochenende in Mering nach Herzenslust geschlemmt werden.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Badanger eine reichhaltige Auswahl. Ob kunstvoll geformte Spiralkartoffeln, original italienische im Parmesanlaib geschwenkte Pasta, mexikanische Quesadillas, authentisch arabische Spezialitäten oder regionale Kässpatzn – keine Wünsche sollen offenbleiben.

Fotowettbewerb & Malwettbewerb bei den 1000-Jahr-Feierlichkeiten

Alle Meringerinnen und Meringer, die den Lichterweg oder einen anderen Programmpunkt der Festtage fotografisch festhalten, haben die Möglichkeit, beim Fotowettbewerb mitzumachen. Pro Teilnehmerin oder Teilnehmer können fünf Aufnahmen eingereicht werden. Die Bilder müssen bis spätestens 31. Oktober 2022 auf das Internetportal 1000jahremering.de/fotowettbewerb hochgeladen werden. Zu gewinnen gibt es einen Städtetrip sowie Abendessen beim Schlosserwirt oder Andechser.

Kleine Künstlerinnen und Künstler zwischen drei und 15 Jahren können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und beim Malwettbewerb teilnehmen. Um mitzumachen, müssen sie bis 2. Oktober darstellen, in welcher Umgebung sie sich das Stelzenmädchen noch vorstellen können. Jedes Kind erhält bei der Abgabe bei Betten Froese in der Augsburger Straße 13 eine kleine Anerkennung. Die Bilder werden im Schaufenster ausgestellt und bei der Preisverleihung am Sonntag, 2. Oktober 2022, um 16 Uhr prämiert. Als Preise winken ein Gutschein für den Skylinepark, für den Zoo oder für Bloc Jump. (mit pm)

