Open-Air-Veranstaltungen 2023 in Augsburg & Umgebung

Alle Infos und Termine zu "3 Musketiere" in Augsburg, dem Neuburger Schloßfest, "Madame Butterfly" in Bregenz, Konzerten in Marktoberdorf und dem Freilichttheater in Illerbeuren.

In Augsburg und der Umgebung finden in diesem Sommer 2023 viele Open-Air-Konzerte, Freilichttheater und Feste statt. Eine kleine Auswahl von allem, was in den kommenden Monaten geboten ist, ist hier zusammengestellt.

„3 Musketiere“ auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg

Den Klassiker "3 Muskeltiere" kann man im Sommer 2023 als Musical in Augsburg erleben. Mit rockigen Balladen und großen Ensemblenummern, gesungen und getanzt von deutschlandweit renommierten Musicalgrößen. Eine mitreißende Abenteuerreise in großer Besetzung – mit Orchester, Chor und viel Tanz – auf einer der schönsten Freilichtbühnen Deutschlands: Vor dem historischen Ambiente des alten Stadttores in Augsburg, von hohen Bäumen umgeben, sorgt die romantische Kulisse für unvergessliche Sommerabende.

Termin 17. Juni 2023 bis 28. Juli 2023, jeweils um 20.30 Uhr Adresse Freilichtbühne am Roten Tor

Am Roten Tor 1

86150 Augsburg Tickets Tickets für "3 Musketiere" gibt es hier.

Schlossfest in Neuburg 2023

Alle zwei Jahre versetzt das "Neuburger Schloßfest" die Einwohner der Ottheinrichstadt und ihre Gäste in die Zeiten vergangener Fürstenherrlichkeit zurück. Wenn tausende Neuburgerinnen und Neuburger und auch immer mehr Gäste in ihr „Gwand“ schlüpfen, sind sie keine Besuchenden mehr. Sie sind als Musikanten, Edelleute, Handwerker, Gesandte, Baader, Geistliche, Steckenreiter, Bauern, Ritter, Stadtwachen oder allerlei Volk unterwegs. An zwei Wochenenden feiert eine ganze Stadt ihre Geschichte.

Im Zentrum des prachtvollen Fests der Renaissance steht der Steckenreitertanz. Aber auch Reiterspiele, Musik und Theater, Fanfarenzüge und Fahnenschwinger lassen die Zeiten Ottheinrichs wiederauferstehen – mit edlen Fürsten, wagemutigen Landsknechten, tolldreisten Gauklern, Spielleuten, Handwerkern, Feuerschluckern und fröhlichem Bauernvolk. Zahlreiche Zehrstände verwöhnen Gaumen und Kehle mit urigen Schmankerln aus Küche und Keller.

Termin 1. Wochenende: 30. Juni bis 2. Juli 2023

2. Wochenende: 7. Juli bis 9. Juli 2023 Adresse In ganz Neuburg finden an verschiedenen Orten die Veranstaltungen zum Schlossfest statt. Programm Eine Übersicht über die Veranstaltungen am "Neuburger Schloßfest" gibt es hier.

Bregenzer Festspiele 2023 mit Hörmann von Augsburg aus

„Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini ist eine der heute meistgespielten Opern. Wie bereits im vergangenen Jahr kann man das ergreifende Drama im Sommer 2023 auf der Seebühne in Bregenz erleben. Die Anreise erfolgt mit Hörmann Reisen bequem im Reisebus – schon ab 129 Euro. Dabei ist eine Karte für die Seebühne in der 7. Kategorie inklusive. Gegen Zuschlag sind weitere Kategorien erhältlich.

Neben Reiseleitung und Bordservice sind Kaffee und Kuchen an Bord des Busses inklusive. Mit dem Open-Air-Service (Kissen, Decke und Poncho) sind auch kühlere Temperaturen kein Problem. Am 23. Juli 2023, 30. Juli 2023 und 19. August 2023 gibt es die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken.

Termine und Tickets für die Busreise mit Hörmann zu den Bregenzer Festpielen gibt es hier.

Konzerte der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf 2023

Der Sprung vom Talent zum Profi ist ein großer. Beim Meisterkurs an der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf unterrichtet ein renommiertes Dozententeam junge Talente aus ganz Europa und bei den abendlichen Konzerten im Allgäu präsentieren sie ihr Können. Diese Konzertabende überraschen und beglücken mit Auftritten, die noch lange im Gedächtnis bleiben.

Über die Klassik hinaus finden weitere spannende Konzertereignisse statt. Im Juli die Romantische Nacht im Innenhof, Anfang August Sinfonische Blasmusik vom Feinsten. Am 20. August steht ein Galaabend mit den fabelhaften New York Voices an und Ende des Jahres lockt Bayerns junge Szene zu Jugend Jazzt.

Termine und Infos zu den Konzerten finden Sie hier.

Freilichttheater im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren im Juli 2023

Nur alle 25 Jahre wird das Illerbeurer Festspiel inmitten des Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren aufgeführt. 280 Mitwirkende, allein 180 auf der Bühne, mit Reitern und Kutschen, Gauklern und Tanzgruppen, lassen in bunten und ergreifenden Szenen Heimatgeschichte aus dem 30-jährigen Krieg aufleben.

Historische Überlieferungen, von Jakob Fickler zum Festspiel Illerbeuren zusammengefasst, zeigen, dass Geschichte keine graue Theorie, sondern das Leben und Leiden der eigenen Vorfahren ist.