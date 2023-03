Der Europa-Park öffnet für die Saison 2023

Seit Samstag, 25. März 2023, hat der Europa-Park wieder geöffnet. Zu entdecken gibt es über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen.

Wenn die Blumen wieder anfangen zu blühen und alles aus dem Winterschlaf erwacht, steigt auch die Vorfreude auf Deutschlands größten Freizeitpark. Am Samstag, 25. März, öffnet der Europa-Park, mit über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen, seine Türen in die 49. Saison.

Zu entdecken gibt es spektakuläre Achterbahnen, familienfreundliche Attraktionen und mehr. Die sechs parkeigenen Vier-Sterne-Erlebnishotels oder das Camp Resort machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Kurzurlaub. Mit landestypischer Architektur, Gastronomie und viel Liebe zum Detail laden die 15 europäischen Themenbereiche auf eine unverwechselbare Entdeckungstour ein.

Bei einer romantischen Bootsfahrt mit „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ im österreichischen Themenbereich können die Besucherinnen und Besucher die ersten Sonnenstrahlen genießen. Entlang der Bootsstrecke treiben kleine, grüne Trolle ihren Schabernack.

Mehr über die Fabelwesen kann man in dem, mit interaktiven Elementen und neuer Kinotechnologie ausgestatteten, Märchenwaldkino in „Grimms Märchenwald“ erfahren.

Rafting und Rutschenspaß im Europa-Park

Mit Wasserspaß im „Fjord Rafting“ oder der „Tiroler Wildwasserbahn“ ist im Europa-Park eine kleine Abkühlung garantiert. Nach einer rasanten Fahrt in 40 Meter Höhe beim „WODAN-Timburcoaster“ können sich die großen gemeinsam mit den kleinen Gästen bei „Líttle Island – Hansgrohe Kinderwasserwelt“ in der Nähe der Holzachterbahn vergnügen.

Für noch mehr Urlaubsfeeling sorgt ein Besuch in der Wasserwelt Rulantica. Im neuen Bereich „Nordiskturn“ gibt es Rutschenspaß mit Wettkampfcharakter. Highlight des 30 Meter hohen Turms ist die Rennrutsche „Vikingløp“. Nachdem der „Nordiskturn“ erklommen ist, stehen insgesamt acht Röhrenrutschen zur Verfügung, auf denen man um die Wette rutschen kann.

Mit Hörmann Reisen gestaltet sich auch die An- und Abreise problemlos. Beispielsweise gibt es während der Osterferien mehrere Fünf-Sterne-Busreisen inklusive Bordfrühstück zum Europa-Park in Rust.