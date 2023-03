Skywalk allgäu – Aussicht pur, rein in die Natur

Der skywalk allgäu bietet Walderlebnisse der ganz besonderen Art.

Der Frühling ist da! Und mit ihm erwacht die Natur zu neuem Leben. Es wird wärmer, die Blumen blühen und die Bäume kleiden sich in kräftigem Grün. Es ist die ideale Zeit für gemeinsame Ausflüge an der frischen Luft. Der skywalk allgäu in Scheidegg bietet hierfür das perfekte Naherholungsziel.

Schon der Standort des Naturerlebnisparks ist außergewöhnlich. Zwischen Bodensee und den Allgäuer Alpen gelegen, bietet er wahrhaft majestätische Ausblicke. Die kann man von der Hauptattraktion des skywalk allgäu aus genießen: einem der modernsten Baumwipfelpfade Deutschlands. Er ist 540 Meter lang, bis zu 40 Meter hoch und barrierefrei. Auf ihm hat man wahrlich das Gefühl, durch den Himmel zu laufen – zu „skywalken“ eben.

Der Netztunnel des skywalk allgäu ist ein Highlight für Jung und Alt. Foto: skywalk allgäu

Skywalk allgäu: mehr als ein Baumwipfelpfad

Neben dem Baumwipfelpfad bietet das 60.000 Quadratmeter große Gelände noch viele weitere Attraktionen. Sie führen auf unterschiedliche Weise durch den Kosmos Wald und bieten eindrückliche Sinnerlebnisse. Das Angebot reicht vom Geschicklichkeitsparcours über Walderlebnispfade bis hin zum Abenteuerspielplatz und Streichelzoo.

Wer eine Pause braucht, kann sich im gemütlichen Familienrestaurant entspannen. Abgerundet wird das Angebot durch ein buntes Veranstaltungsprogramm, das den Gästen geboten wird.

Allein im April und Mai locken wieder einige Highlights wie die große Ostereiersuche vom Samstag, 1. April, bis Sonntag, 16. April, der skywalk-Lauf am Samstag, 29. April, oder ein Aktionstag zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai.

Dank seines überwiegend barrierefreien Angebots ist der skywalk allgäu generationenübergreifend nutzbar. Und damit ein ideales Ausflugsziel für alle Naturliebhaber, die einen erlebnisreichen Tag in der Welt des Waldes verbringen möchten.