Adler oben auf: Als Frankfurt die Bayern ärgerte

Bayern vs. Frankfurt – ein Klassiker im deutschen Fußball. Wir blicken auf Duelle zurück, in denen die Hessen den Bayern ein Schnippchen schlugen.

Das Hinspiel zwischen den Bayern und der Frankfurter Eintracht war in dieser Bundesliga-Saison eine klare Angelegenheit. Mit einem 6:1-Kantersieg im Gepäck traten die Münchner die Heimreise gen Landeshauptstadt an. Vor dem Spitzenspiel dieses Spieltags blicken wir auf Partien beider Teams, in denen die Rollenverteilung eine andere war und am Ende die Hessen jubeln durften.

DFB-Pokal 1973/74

Das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal holten sich die Bayern erstmalig 2013. Knapp 40 Jahre zuvor wäre das den Roten beinahe schon einmal gelungen. Die Münchner hatten sich Meisterschaft und den Europapokal der Landesmeisterschaft geschnappt, im Pokal war allerdings im Halbfinale Schluss. Eintracht Frankfurt hieß dort die Endstation. Immerhin: Einige der Bayern-Stars konnten sich den Sommer durch den Sieg bei der Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland versüßen.

Bundesliga 1975/76

Zwei Spielzeiten später machten die Kicker von der Säbener Straße wieder ungute Bekanntschaft mit den Kollegen aus der Mainmetropole. Im dortigen Waldstadion ging das Starensemble von der Isar mit 0:6 baden. Bereits zur Pause hatte die Eintracht mit 5:0 geführt. Bis heute ist es der höchste Sieg der Frankfurter gegen den Bundesliga-Primus.

Frankfurt gegen Bayern: Heiße Duelle im Europacup

UEFA-Pokal 1977/78 und 79/80

Auch auf der internationalen Bühne trafen die beiden Klubs schon aufeinander. Die Saison 1977/78 schlossen die Bayern auf Rang 12 ab, nie waren sie schlechter. Zur Seuchensaison passte der Auftritt im Achtelfinale des UEFA-Pokals. Dort scheiden die Münchner gegen die Eintracht ziemlich chancenlos aus. Das Hinspiel ging mit 0:4 in die Hose, im heimischen Olympiastadion verlor man zudem mit 1:2. Zwei Saisons später sollte die Revanche glücken. Daraus wurde allerdings nichts. Im Halbfinale des gleichen Wettbewerbs reiste der Rekordmeister nach Toren von Hoeneß und Breitner mit einem 2:0-Vorsprung nach Frankfurt. Die Eintracht egalisierte das Ergebnis und kam nach einem 5:1 nach Verlängerung weiter. Schlussendlich ging der Pott in dieser Spielzeit an den Main.

Bundesliga 1994/95

Er ist wohl der bekannteste Trainer, den Italien bis dato hervorgebracht hat: Giovanni Trapattoni. An ein Spiel denkt der „Mister“ wohl noch heute äußerst ungern zurück. Es war der 15. April 1995, als die Münchner mit „Trap“ im Frankfurter Waldstadion gastierten. Am Ende stand ein viel umjubelter 5:2-Sieg der Roten, der wenig später allerdings bereits Makulatur war. Denn der FCB-Coach hatte vier Amateurspieler ins Spiel gebracht, erlaubt waren nur drei. Das Einreichen der nötigen Sondergenehmigung hatten die Bayern-Verantwortlichen verschwitzt, somit wurde das Spiel 2:0 für die Eintracht gewertet.