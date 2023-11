Die Fakten zu FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt

Für den FCA geht es am 13. Spieltag der Saison 2023/24 zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht. Was Sie zum Spiel wissen sollten, verraten unserer Fakten zum Spiel.

Es ist das Duell des Tabellenzehnten aus Augsburg gegen den Tabellensiebten aus Frankfurt. Lediglich vier Punkte trennen beide Teams. Wir haben rund um die Partie noch einiges mehr an Wissenswertem gesammelt.

FCA-Historie: Als der BCA in Frankfurt den Klassenerhalt feierte

In Frankfurt feierte einst FCA-Vorläuferverein BCA einen wichtigen Sieg. Am Ende der Oberliga-Saison 1948/49 standen die TSG Ulm 1846 und der BC Augsburg punktgleich auf dem drittletzten und vorletzten Platz.

Ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz war notwendig, um den zweiten Absteiger zu bestimmen. Bereits nach zwei Minuten gingen die Fuggerstädter durch Heini Dormeier in Führung, konnten die knappe Führung über die Zeit retten und am Ende den Klassenerhalt feiern.

Michael Thurk: Ein Stürmer aus Frankfurt für den FCA

Ein nicht ganz unwichtiger Transfer von der Eintracht zum FCA war Michael Thurk. Der gebürtige Frankfurter war nach Stationen in Mainz, Cottbus und wieder Mainz zur Saison 2006/07 zum Bundesligisten nach Frankfurt gewechselt, eineinhalb Jahre später ging es weiter zu den Rot-Grün-Weißen und damit zurück in Liga 2.

Mit zwei Treffern gegen die Löwen führte sich Thurk bei den bayerischen Schwaben gleich mal gut ein. In seiner dritten Spielzeit in Augsburg wurde er mit 23 Treffern Torschützenkönig im Unterhaus, ein Jahr später feierte er mit dem FCA den Aufstieg in die Bundesliga, wo er allerdings nicht mehr zum Einsatz kam. Anfang Januar 2012 wurde der Vertrag aufgelöst, Thurk unterschrieb einen neuen Kontrakt beim 1. FC Heidenheim.

Ex-FCA-Kicker Martin-Trieb: Von Margertshausen an den Main

Beim SSV Margertshausen machte der 1961 in Augsburg geborene Martin Trieb seine ersten fußballerischen Gehversuche. Bald wechselte der Spieler in die Nachwuchsabteilung des FC Augsburg und wurde 1979 in die Juniorennationalmannschaft berufen.

In der Spielzeit 1979/80 feierte er mit dem FCA die Meisterschaft in der Bayernliga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 1982 folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt und damit ins Oberhaus. Bis 1990 kam er für die Hessen und den SV Waldhof Mannheim auf 165 Spiele in der Bundesliga.

Augsburg vs. Frankfurt: Die Premiere in der Bundesliga

Als der FCA 2011/12 erstmals in der Bundesliga spielte, mühten sich die Frankfurter im Unterhaus um die Rückkehr in Liga 1. Zum ersten Aufeinandertreffen kam es daher erst am 12. Spieltag der Saison 2012/13.

In Frankfurt gerieten die Augsburger durch ein Eigentor von Sascha Mölders früh in Rückstand und verloren am Ende vor 47.700 Zuschauern mit 2:4. Die Treffer für den FCA erzielten Ja-Cheol Koo und Mölders.