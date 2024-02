FC Augsburg empfängt RB Leipzig: Die Fakten zum Spiel

Am 21. Spieltag der Saison 2023/24 trifft der FC Augsburg in der heimischen WWK Arena auf RB Leipzig. Dabei gehen die fünftplatzierten Sachsen als Favorit ins Spiel.

Bayer, Bayern und jetzt Leipzig: Die Heimauftritte des FC Augsburg haben es bisher in sich. Gelingt diesmal nach zwei Niederlagen ein Sieg auf eigenem Rasen? Wir haben die Fakten zum Spiel:

Aufgepasst: Gefährliches RB-Angriffsduo wartet auf den FCA

FCA-Coach Jess Thorup wird es sicher angesprochen haben: Ein Duo aufseiten der Leipziger ist aktuell besonders gut drauf. Der Belgier Lois Openda traf in jedem der drei vergangenen Bundesliga-Spiele für die Sachsen, sein slowenischer Teamkollege Benjamin Sesko in den letzten beiden Partien.

Ruhende Gefahr: Leipzig ist FCA bei Standards klar überlegen

Die Gäste aus Leipzig sind bei Standardsituationen eine Macht. 14 Torerfolge nach ruhenden Bällen sind Ligaspitze. Dagegen kassiert kein Team mehr Gegentreffer nach Standards als die Heimmannschaft aus Augsburg. Auch hier weist die Statistik 14 auf.

Glücksbringer? Gulascis reine Weste gegen Augsburg

Seit Kurzem hütet Peter Gulasci wieder das Tor der Roten Bullen. Der FC Augsburg dürfte sich über das Comeback des Ungarn eher weniger freuen. Der Hüne aus Leipzig hat in der Bundesliga gegen die Fuggerstädter noch nie verloren. Sechs Siege und vier Remis stehen in der Statistik.

Zeit wird’s: Spielt Finn Dahmen diesmal zu Null?

Finn Dahmen spielte bislang 33 Mal in der Bundesliga – und dabei noch nie zu null. Kann er auch gegen Leipzig seinen Kasten nicht sauberhalten, zieht er mit Dietmar Linders gleich. Der kassierte in den 70er-Jahren beim MSV Duisburg 34 Mal in Folge immer mindestens ein Gegentor. Auf diesen Rekord dürfte der FCA-Schlussmann nicht scharf sein.

Nicht wie im Hinspiel: Augsburg will es gegen RB nun besser machen

Eine Auswärtspartie zum Vergessen erlebten die Rot-Grün-Weißen an Spieltag 4 in der sächsischen Metropole. Nach nur 27 Spielminuten war die Begegnung quasi gelaufen. Simons, Openda und Raum hatten für die Gastgeber eingenetzt. Besonders bitter für die Augsburger: Die Leipziger trafen mit ihren ersten drei Torschüssen jedes Mal ins Schwarze.