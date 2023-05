FC Augsburg: Fakten zum Abstiegskrimi beim VfL Bochum

Die Saison 2022/2023 geht in den Endspurt. Damit natürlich auch der Abstiegskampf. Mittendrin: Der FC Augsburg und der VfL Bochum. Am Samstag, 13. Mai, kommt es im Ruhrpott zum direkten Duell.

Der FC Augsburg möchte die Hinspielschmach wettmachen. Zu Hause gab es ein ganz bitteres 0:1 gegen die Bochumer. Mit einem Sieg beim VfL könnte der FCA gerettet sein. Wir haben ein paar weitere Fakten zum Spiel zusammengetragen:

Rechenspiele

Gewinnt Augsburg in Bochum, ist auf jeden Fall der direkte Abstieg schon einmal abgewendet. Je nach den Ergebnissen von Stuttgart (gegen Leverkusen) und Schalke (in München) könnte bei einem eigenen Dreier auch der Klassenerhalt schon perfekt sein.

Minimalisten

Der FCA hat neun Saisonsiege auf dem Konto. Was allen gleich ist: Die Erfolge konnten die Rot-Grün-Weißen jeweils mit nur einem Tor Unterschied einfahren.

Wartestand

Der VfL Bochum ist seit sechs Ligapartien sieglos. Drei Unentschieden konnten dabei verbucht werden.

Ende der Sieglos-Serie: FCA schlägt Union

Bei den Gästen aus der Fuggerstadt war am vergangenen Samstag eine noch längere Serie gerissen. Der Erfolg gegen Union bedeutete das Ende von sieben Spielen am Stück ohne dreifachen Punktgewinn.

Heimschwäche

Wer in der Liga bleiben möchte, muss zu Hause eine Macht sein – diese Vorgabe hört man immer wieder. Eigentlich Unsinn, denn wo die Punkte eingefahren werden, ist der Tabelle egal.

Vor dem Duell mit dem FCA: Bochum kann Heimschwäche nicht ablegen

Nur: Der VfL galt einst als heimstark, kann das aber aktuell nicht auf den Platz bringen. Nur eines der letzten sechs Spiele zu Hause im Vonovia Ruhrstadion konnte gewonnen werden.

Auswärtsflaute

Elf Spiele – so lange wartet der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga bereits auf einen Erfolg in der Fremde. Nur einmal blieb der FCA auswärts länger sieglos: Vom 6. März bis zum 27. November 2021 gelang in 13 Partien kein Dreier als Gast.

Wiedersehen

Konstantinos Stafylidis war von 2015 bis 2019 beim FCA. 32 Bundesliga-Spiele für Bochum bestritt Elvis Rexhbecaj in der Saison 2021/22.