FC Augsburg gegen Werder Bremen: Fakten zur Partie

Am 31. Spieltag der Saison 2023/24 empfängt der FC Augsburg Werder Bremen. Im Hinspiel unterlag man an der Weser. Gelingt die Revanche? Wir haben die Fakten zum Spiel.

Mit 2:0 unterlagen die Rot-Grün-Weißen an der Weser. Nun sinnt das Team von Trainer Jess Thorup auf Wiedergutmachung - auch, um im Rennen um die europäischen Platze dabei zu bleiben. Nach dem Rückschlag zuletzt in Frankfurt soll gegen die Elf aus dem Norden auf heimischen Platz ein Dreier her. Die Spieler werden sicher gut vorbereitet in die Partie gehen, mit unserem Angeberwissen sind Sie als Fan das auch.

Rückblick ins Werder-Jahr 2010: Keine Chance gegen Bayern

Als Werder Bremen das bisher letzte Mal die Chance auf einen Titel hatte, spielte dabei der FC Augsburg eine nicht ganz unwichtige Rolle. Im März 2010 standen die Fuggerstädter – damals noch Zweitligist – das erste (und auch einzige Mal) im Halbfinale des DFB-Pokals, das nach guter Leistung mit 0:2 beim Favoriten aus dem Norden verloren ging. Das Endspiel war dann doch eine recht deutliche Angelegenheit: In Berlin musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf den Bayern mit 0:4 geschlagen geben.

Trainer-Talent: Ex-Werderaner und -FCAler Kevin Schindler

Zur Zeit des DFB-Pokal-Halbfinales trug für ein halbes Jahr Kevin Schindler als Leihspieler des SVW das Trikot des FCA, kam aber kaum zum Einsatz. Sein Einstieg ins Trainergeschäft fand Schindler zehn Jahre später auf den Färöer Inseln: Beim HB Tórshavn begann er Anfang 2020 als Co-Trainer und feierte am Ende des Jahres die Meisterschaft. Im Sommer 2021 wurde er zum Cheftrainer ernannt und auch stand in vier Qualifikationsspielen zur Conference League an der Seitenlinie. Gegen den montenegrinischen Vertreter FK Buducnost Podgorica konnte sich Schindler mit seiner Mannschaft durchsetzen, gegen Maccabi Haifa war dann Schluss. Aufgrund der fehlenden Trainerlizenz endete die Geschichte auf den Färöern, 2022 ging es für Schindler nach Bremen zurück, wo er momentan Co-Trainer der U23 von Werder ist.

Warum Werder passend für den Traditionsspieltag in Augsburg ist

Dass der FC Augsburg seinen Traditionsspieltag gegen Werder Bremen terminiert hat, macht durchaus Sinn. Schließlich haben nur Bayern München und Werder Bremen bisher lediglich je zwei Spielzeiten seit der Bundesliga-Gründung 1963/64 verpasst. Die Süddeutschen fehlten in den ersten beiden Punktrunden, die Norddeutschen setzten 1980/81 und 2021/22 aus.

Alte Bekannte: FCA-Couch Thorup und Werder-Profi Stage

Jess Thorup kennt zumindest einen Spieler Bremens ziemlich gut. Jens Stage (diese Saison 27 Einsätze für Werder, zwei Tore) hat beim FC Kopenhagen mit dem FCA-Trainer zusammengearbeitet. Unter Thorup kam er bei der Mannschaft aus der dänischen Hauptstadt auf 58 Pflichtspiele und erzielte 15 Treffer.

