FC Augsburg in Mönchengladbach: Fakten zum Spiel

Der FC Augsburg gastiert am 18. Spieltag der Saison 2023/24 bei Borussia Mönchengladbach. Was vor der Partie Wissenswert ist, verraten unsere Fakten zum Spiel.

Wenn der FC Augsburg am Sonntagabend (Spielbeginn am 21. Januar 2024 um 17.30 Uhr) bei den Fohlen aus Mönchengladbach antritt, trennen die Mannschaften zwei Punkte. Nach der Niederlage gegen Leverkusen wollen die Fuggerstädter zurück in die Erfolgsspur, Gladbach möchte dem Dreier gegen Stuttgart einen weiteren folgen lassen. Was man sonst noch vor der Partie wissen sollte, haben wir in unseren Fakten zur Partie aufgeführt.

Historischer Punkt: FCA-Klassenerhalt 2012 in Gladbach

2011 hatte der FC Augsburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg ins Oberhaus geschafft. Beim erstmaligen Klassenerhalt spielte das Gastspiel in Mönchengladbach eine wichtige Rolle. Am 33. Spieltag reiste der FCA in den Westen der Republik und erkämpfte sich einen Punkt. Da zeitgleich der 1. FC Köln in Freiburg mit 1:4 verlor, war den Rot-Grün-Weißen Platz 15 nicht mehr zu nehmen. Dank eines 1:0-Erfolgs über den HSV beim Saisonfinale rückte der FCA sogar noch auf Rang 14 vor.

Aufstiegstrainer: Luhukay mit Erfolgen in Augsburg und Mönchengladbach

Jos Luhukay, der zuletzt in seiner Heimatstadt Venlo an der Seitenlinie stand, war sowohl für Borussia Mönchengladbach wie auch für den FC Augsburg sportlich verantwortlich. Die Borussen führte er 2008 als Zweitligameister in die Bundesliga, wurde dann aber nach einem verkorksten Saisonstart entlassen. Im Frühjahr 2009 trat er beim FCA die Nachfolge von Holger Fach an und feierte mit den Augsburgern 2011 den Aufstieg in die Bundesliga. Seinen dritten Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse konnte der Niederländer zwei Jahre später mit der Berliner Hertha feiern.

Zweimal in Gladbach: Ex-FCA-Spieler Bobadilla und die Fohlen

Gleich zweimal – von 2009 bis 2012 und in der Saison 2017/18 – stand Raúl Bobadilla in Mönchengladbach unter Vertrag. Beim FCA erzielte er zwischen 2013 und 2017 in 94 Partien 21 Treffer. Bis vor kurzem spielte der gebürtige Argentinier, der für die Nationalmannschaft Paraguays auflief, in der 2. türkischen Liga bei Bandirmaspor. Dort steht übrigens der ehemalige FCA-Keeper Ioannis Gelios zwischen den Pfosten. Diese Woche wechselte der Stürmer zum FC Schaffhausen in die 2. Schweizer Liga.

Saisontorrekord: Verrücktes Spiel zwischen Augsburg und Gladbach

Acht Treffer in einem Spiel – das gab es in der laufenden Spielzeit erst zweimal. Die Bayern fegten die Lilien aus Darmstadt mit 8:0 vom Platz, der FC Augsburg und Mönchengladbach trennten sich beim Saisonauftakt in der Fuggerstadt mit 4:4. Dabei holten die Rot-Grün-Weißen durch Tore von Elvis Rexhbecaj, Maximilian Bauer und Sven Michel einen 0:2- und einen 1:3-Rückstand auf, führten dann durch einen Treffer von Ruben Vargas sogar bis weit in die Nachspielzeit hinein mit 4:3 und mussten dann dennoch den späten Ausgleich hinnehmen.

