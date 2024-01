FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Fakten zum Spiel

Der FC Augsburg empfängt nach einer kurzen Winterpause Bayer Leverkusen am 17. Spieltag der Saison 2023/24. Was rot-grün-weiße Fans vor der Partie wissen sollten.

Mit Bayer Leverkusen reist der aktuelle Tabellenführer nach Augsburg. Das Heimteam liegt auf Rang 11. Anpiff der Begegnung ist am Samstag, 13. Januar 2024, um 15.30 Uhr in der WWK Arena.

Mit unseren Fakten zum Spiel ist man für Stadion, Kneipe oder Wohnzimmer bestens vorbereitet.

Alte Bekannte: Woher sich Bayers Hradecky und FCA-Coach Thorup kennen

Was Finn Dahmen bislang verwehrt blieb, hat Lukas Hradecky bereits mehrfach geschafft: Der Finne im Tor der Leverkusener blieb bislang sieben Mal ohne Gegentreffer – so häufig wie kein anderer Keeper in der aktuellen Bundesliga-Saison. Hradecky trifft bei seinem Gastspiel in der WWK-Arena übrigens auf einen alten Bekannten. Denn von 2011 bis 2013 spielte er unter dem heutigen FCA-Trainer Jess Thorup beim dänischen Klub Esbjerg fB.

Siegloser Spanier: Xabi Alonso noch ohne Punkte gegen Augsburg

Kaum zu glauben – aber wissen Sie, gegen welchen Bundesliga-Verein der so kometenhaft aufgestiegene Stern am Trainerhimmel namens Xabi Alonso noch keinen Punkt verbuchen konnte? Genau, den FC Augsburg. Im Lager der Fuggerstädter wird man natürlich hoffen, dass es dabei bleibt.

Geplatzter Knoten: Zwei Siege am Stück für Augsburg gegen Leverkusen

Ganze 22 Mal hatte der FC Augsburg vergeblich versucht, gegen Bayer Leverkusen einen Sieg zu landen. Lediglich sieben Remis waren herausgesprungen, ehe die vergangene Saison kam. Da siegte der FCA gleich in beiden Begegnungen gegen die Werkself. Darf gerne so weitergehen.

Starke Serie: Leverkusen diese Saison noch ohne Pflichtspielniederlage

Während der FC Augsburg inklusive Pokal in der laufenden Spielzeit 18-mal auf dem Rasen stand, sind es beim Gegner aus dem Westen der Republik bereits 25 Partien. Und die hatten es fußballerisch und statistisch in sich. Denn Bayer 04 ist das erste Team im deutschen Profifußball, das keines seiner ersten 25 Pflichtspiele einer Saison verloren hat.

Danish Dynamite: FCA unter Jess Thorup zu Hause ungeschlagen

Seit der Däne Jess Thorup das Trainerzepter in Augsburg schwingt, sind die Kicker aus der Friedensstadt zu Hause noch unbesiegt. Zwei Siege und zwei Remis lautet die Bilanz unter dem 53-Jährigen.