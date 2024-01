FC Augsburg vs. Bayern München: Die Fakten zum Spiel

Der 19. Spieltag der Saison 2023/24 führt den FC Bayern zum FC Augsburg. Wissenswertes rund um die Partie in der WWK Arena liefern unsere Fakten zum Spiel.

Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft darf sich Rekordchampion Bayern München beim FC Augsburg keinen Ausrutscher erlauben. Jedoch hat man bei den Roten an die Fuggerstadt zuletzt nicht gerade die besten Erinnerungen. Was für Fans und Fußballinteressierte in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag, 27. Februar 2024, noch gut zu wissen ist? Wir verraten es Ihnen.

Angstgegner: Warum die Bayern ungern in Augsburg spielen

Obwohl es die kürzeste Anreise in der Bundesliga ist, fährt der FC Bayern nicht gerade gerne nach Augsburg. Denn in drei der letzten vier Heimspiele konnte der FC Augsburg gegen den Rekordmeister punkten. Die vergangenen beiden Partien gingen für die Roten sogar verloren, als die Fuggerstädter mit 2:1 und 1:0 triumphierten. Darauf kann man sich in Augsburg schon etwas einbilden, schließlich hat der FCB bei keinem anderen aktuellen Bundesliga-Klub seine letzten beiden Gastspiele verloren.

Premiere: Bayern München spielt 2024 das erste Mal auswärts

Nach drei Spielen in der heimischen Allianz Arena (Hoffenheim, Bremen, Berlin) tritt Bayern München das erste Mal im neuen Jahr auswärts an. Weit fahren muss man – wie bereits erwähnt – aber dennoch nicht.

Bestmarke: In welcher Kategorie der FC Augsburg Ligaspitze ist

Beim Gastspiel am vergangenen Wochenende zeigte der FC Augsburg mal wieder, was ihn in dieser Saison besonders stark macht: Rückstände wettmachen. Das gelang den Kickern aus der Friedensstadt bereits sieben Mal, was in vier Siegen und drei Unentschieden mündete. 15 Punkte nach Rückstand bedeutet übrigens Bundesliga-Bestwert in dieser Saison.

Aufschwung: Mit Jess Thorup ist der FCA wieder wer in der Liga

Der FCA auf einer Stufe mit Stuttgart und Dortmund? Seit Jess Thorup das Trainerzepter bei den Schwaben schwingt, ist der Vergleich nicht allzu weit hergeholt. Unter dem Dänen holte die Elf vom Lech in elf Spielen 16 Punkte – und damit in diesem Zeitraum ebenso viele wie der BVB und VfB.

Diskrepanz: Ballbesitz ist nicht die Stärke des FC Augsburg

Dass die beiden Vereine finanziell Welten trennen, dürfte kein Geheimnis sein. Aber auch in einer anderen Statistik liegen FCA und FCB meilenweit auseinander. So haben die Bayern ligaweit mit 60 Prozent den meisten Ballbesitz, Augsburg kommt auf 44 Prozent und hat damit die zweitwenigsten Spielanteile.