Fußball-Bundesliga

FC Augsburg zu Gast bei Werder Bremen: Fakten, Fakten, Fakten

Am 14. Spieltag der Saison 2023/24 reist der FCA in den hohen Norden. An der Weser trifft er auf Werder Bremen. Was man zur Partie beim viermaligen Deutschen Meister wissen sollte.

Von Andreas Schäfer