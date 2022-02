Heimvorteil: Fakten zum Duell Augsburg gegen Freiburg

Treffen Freiburg und Augsburg aufeinander, hat der Gastgeber bessere Karten. Warum das so ist und SC-Coach Christian Streich ungern in die Fuggerstadt reist.

Es war der Start der Rückrunde 2011/12. Der Aufsteiger FCA spielte seine Premieren-Saison in der Bundesliga, das Erstliga-Debüt – ein Heimspiel gegen die Breisgauer – endete 2:2. Beide Treffer für die Fuggerstädter hatte der neu verpflichtete Stürmer Sascha Mölders erzielt. Trainer der Freiburger war damals Marcus Sorg. Die Hinrunde verlief allerdings einigermaßen verheerend: Nach 17 Partien stand der SC mit 13 Punkten am Tabellenende, der FCA unter Trainer Jos Luhukay mit 15 Punkten auf dem zweiten Abstiegsplatz.

Christian Streich feierte sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Augsburg

Die erhoffte Aufholjagd in der Rückrunde wollten die Badener mit einem neuen Trainer angehen: Christian Streich. Für ihn wird die erste Begegnung mit dem FC Augsburg immer eine besondere bleiben, schließlich glückte ihm sein Debüt. Dank eines späten Kopfballtreffers des jungen Matthias Ginter gewann der Gastgeber knapp mit 1:0. Am Ende der Saison schafften beide Mannschaften den Klassenerhalt.

In Freiburg steht immer noch Christian Streich an der Seitenlinie, der nach über zehn Jahren weiter auf einen Sieg in der Fuggerstadt wartet. Achtmal reiste der Übungsleiter mit seiner Mannschaft an den Lech, dreimal verlor sein Team, fünfmal endete der Süd-Vergleich unentschieden. In der Spielzeit 2015/16 begegnete man sich nur im Pokal, Freiburg ging in der 2. Liga auf Punktejagd.

FC Augsburg: Nur ein Trainer konnte in der Bundesliga in Freiburg siegen

Während die Breisgauer auf der Trainerbank eine außergewöhnliche Kontinuität aufweisen, haben den FC Augsburg seit 2011 neben Luhukay seine Nachfolger Markus Weinzierl, Dirk Schuster, Manuel Baum, Martin Schmidt, Heiko Herrlich und abermals Weinzierl durchgängig in der Bundesliga gehalten.

Allen gemeinsam ist: In Freiburg taten sie sich schwer, dreifach zu punkten. Gelungen ist das bisher nur Markus Weinzierl. Am 22. Spieltag der Saison 2013/14 konnte sich der FCA mit 4:2 im Schwarzwald-Stadion durchsetzen. Torschützen für die Schwaben waren Werner, Verhaegh, Altintop und Hahn, auf Freiburger Seite trafen Mehmedi und der Franzose Schmid, der zwischen 2016 und 2019 das FCA-Trikot trug.

Ausnahme Pokal: Wann der FCA in Freiburg gewinnen konnte

Ansonsten sieht die FCA-Bilanz ausgesprochen trist aus: In acht Aufeinandertreffen gingen die Rot-Grün-Weißen als Verlierer vom Platz, auf der Habenseite steht lediglich ein einfacher Punktgewinn. Für leichte Aufhellung sorgt noch der bereit erwähnt Spiel im Pokalwettbewerb 2015/16: Beim damaligen Zweitligisten zog der FCA mit einem 3:0-Erfolg ins Achtelfinale ein.

Bezieht man in die Betrachtung noch die zwölf Zweitliga-Begegnungen ein, die zwischen 1978 und 2009 stattfanden, bestätigt sich zumindest die Freiburger Heimstärke: Der SC gewann alle sechs Partien vor eigenen Fans. Der FCA konnte sich dagegen im Rosenaustadion nur einmal durchsetzten, drei Partien endeten unentschieden, zwei gingen verloren.