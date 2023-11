Die Restaurants und Geschäfte der Gastromeile in Steppach

Es gibt zahlreiche Tipps für die Gastronomie in und um Augsburg. Wir stellen sechs Feinkostgeschäfte, Supermärkte und Restaurants in Neusäß-Steppach vor.

Steppach, der zweitgrößte Stadtteil von Neusäß, liegt zwischen Kobel und Bismarck-Turm. Mit über 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern handelt es sich um eines der gefragtesten Wohngebiete im Westen von Augsburg. Im Nu ist man im Zentrum der benachbarten Großstadt und gleichzeitig für einen Spaziergang in der Natur.

Das Gemeindezentrum von Steppach, das einst in der Alten Reichsstraße lag, ist heute etwas nördlicher, rund um Ulmer Straße. Hier findet man, was man braucht: Autohändler, Buchläden, Cafés, Dienstleister, Eisdielen, die Feuerwehr und vieles mehr – einmal quer durchs Alphabet. Und da wären wir beim nächsten Punkt – oder Buchstaben: der lebhaften Gastronomie, die Kennerinnen und Kenner sowie Genießerinnen und Genießer gleichermaßen begeistert. Von traditionellen Gasthäusern bis hin zu modernen Feinkostläden bleiben keine Wünsche offen.

Dabei liegen alle Anlaufstellen zentral in unmittelbarer Nähe voneinander, in Seitenstraßen der sogenannten Steppacher Gastromeile. Wir gehen auf eine Entdeckungsreise durch die gastronomische Vielfalt des Neusäßer Ortsteils und stellen lokale Supermärkte, Feinkostgeschäfte und Restaurants in Steppach vor.

Die Adressen der Gastro-Szene in Neusäß-Steppach:

Brauereigasthof Josef Fuchs : Alte Reichsstraße 10 Café und Konditorei Ertl : Ulmer Straße 24 Edeka Schmid: Ulmer Straße 45 El Greco : Ulmer Straße 30 Feinkost Da Meyer : Ulmer Straße 13 il Galeone: Steppacher Straße 1

Und jetzt etwas genauer ...

Bayerisch essen im Brauereigasthof Josef Fuchs

In der Alten Reichsstraße 10 im Herzen von Steppach heißt es: „Grüß Gott und kehren Sie ein!“ Ein, in ein traditionelles Wirtshaus mit viel Herzlichkeit und Charme – in den Brauereigasthof Josef Fuchs. Beim Genuss gut bürgerlicher und regionaler Spezialitäten können sich die Gäste in die gemütlichen Gasträume zurückziehen und den Alltagsstress bei einem frischegezapften Bier hinter sich lassen.

Im Sommer finden sie in dem Biergarten unter 100 Jahre alten Kastanien stets ein schattiges Plätzchen, um in die einzigartige Atmosphäre bayerischer Lebenskultur einzutauchen. „Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürften“, lädt Familie Fuchs ein. Sie führt den Brauereigasthof mittlerweile schon in sechster Generation.

Gegründet wurde er im Jahre 1431. Seitdem durchlebte der damals wie heute beliebte Gasthof eine bewegte und interessante Geschichte. Immer wieder gab es umfangreiche Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten. Trotzdem erinnern noch heute rustikale Gemälde der Ahnen an den Wänden an die Geschichte des Familienbetriebs.

Aktuell begrüßen Josef Fuchs, seine Tochter Jessica und sein Neffe Rainer Erdle die Gäste. Besonders wichtig ist den Dreien, dass man sich bei ihnen wohlfühlt. Damit es auch wohl bekommt, tischen sie beliebte Klassiker wie Schnitzel, Haxen und Zwiebelrostbraten auf.

Adresse : Alte Reichsstraße 10, 86356 Neusäß-Steppach

: Alte 10, 86356 Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag von 6.30 bis 23 Uhr, warme Küche von 11 bis 14.30 und von 17 bis 21 Uhr

: Montag bis Sonntag von 6.30 bis 23 Uhr, warme Küche von 11 bis 14.30 und von 17 bis 21 Uhr Reservierung : telefonisch unter 0821480920

: telefonisch unter 0821480920 Weitere Infos auf der Website

Griechisch essen im El Greco

Die griechische Küche hat einige Höhepunkte zu bieten: Käse wie Halloumi oder Feta, Fleischgerichte wie Gyros, Bifteki, Souflaki, Soutsouki und Lammkotelett oder fischige Speisen wie Zander und Garnelen. Dazu gibt es Reis, Gemüse und – nicht zu vergessen und bloß nicht zu wenig – Tsatsiki. Lecker!

Wer all diese Spezialitäten besonders gut kann, ist Spiro Stergiou. Seit 34 Jahren verwöhnt er im El Greco in Steppach seine Gäste mit der mediterranen Küche. Dazu lädt er in den Keller der Ulmer Straße 30 in ein schönes, romantisches Ambiente mit Wand- und Deckenmalereien ein. Dort punktet er neben der familiären Atmosphäre mit frischen Produkten und freundlichem Service. Und natürlich mit einer großen Auswahl an Vorspeisen, Fisch- und Fleischspezialitäten und Desserts verschiedener Regionen Griechenlands. Auch das vegetarische Angebot kann sich mit Salaten und Überbackenem sowie der Skyros Platte sehen lassen.

Im vergangenen Jahr wurde das El Greco von OpenTable sogar als eines der Top 50 Restaurants in Deutschland ausgezeichnet. In Bayern ist es unter den besten fünf. Die Online-Bewertungen des Restaurants bestätigen diese These. „Ich kann es wärmstens empfehlen: Wer gerne die griechische Küche mag, ist hier an richtiger Adresse“, schreibt etwa eine Nutzerin. Eine andere lobt die Speisen: „Das Essen war einfach unglaublich! Die Gerichte waren reichhaltig, gut zubereitet und wunderschön präsentiert.“ Auch für die Zukunft ist gesorgt, bildet Stergiou seit Jahren Restaurantfachkräfte und Köche aus.

Adresse : Ulmer Straße 30, 86356 Neusäß-Steppach

: 30, 86356 Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag von 17.30 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 23.30 Uhr, sonntags von 11.30 bis 14.30 und von 17 bis 22 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag von 17.30 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 23.30 Uhr, sonntags von 11.30 bis 14.30 und von 17 bis 22 Uhr Reservierung : telefonisch unter 0821483306

: telefonisch unter 0821483306 Weitere Infos auf der Website

Italienisch essen im Ristorante il Galeone

Umberto Cuomo ist schon immer Gastronom. Im Alter von 13 Jahren stand er bereits in der Küche, mittlerweile ist er nicht nur Eis-, sondern auch Kochmeister. 2005 hat er eine Taverna in der Steppacher Straße 1 eröffnet. Neben der Erfahrung punktet sein Ristorante il Galeone mit Originalität. „Wir sind echte Italiener, deshalb bekommen unsere Gäste traditionelle italienische Küche“, verrät Cuomo.

Wörtlich übersetzt bedeutet der Namen seines Restaurants Segelschiff – und so ist es kein Wunder, dass neben Fleisch auch Fisch auf der Speisekarte steht. Bei den Antipasti konkurriert Bruschetta mit Meeresfrüchtesalat und auf die Pizza kommen Salami und Schinken oder Thunfisch und Sardellen. Täglich bereitet der Chef auch selbst Nudeln mit typischen italienischen Soßen wie Hirsch-, Wildschwein- und Genovese-Ragout mit Kalbfleisch sowie Pasta-Gerichte mit Fisch wie Pirata mit Muscheln und geschälten Scampi oder allo Scoglio mit Venus- und Miesmuscheln zu. Mit diesen verwöhnt das Ristorante bis zu 60 Personen. Im Sommer können 90 weitere auf der Terrasse Platz nehmen. Wer sich bei all den Köstlichkeiten auf der Karte nicht entscheiden kann, sollte mit einer geschlossenen Gesellschaft ab 40 Personen in der Steppacher Taverna Geburtstag oder ein anderes Fest feiern. Dann bereitet das Team auf Wunsch nämlich auch ein Buffet zu. Ansonsten lautet das Motto: Durchprobieren!

Adresse : Steppacher Straße 1, 86356 Neusäß-Steppach

: 1, 86356 Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag von 17 bis 22, sonntags auch von 11.30 bis 14 Uhr

: Dienstag bis Samstag von 17 bis 22, sonntags auch von 11.30 bis 14 Uhr Reservierung : telefonisch unter 08214864710

: telefonisch unter 08214864710 Weitere Infos auf der Website

Das Beste von Bayern und Italien bei Feinkost Da Meyer

In der Ulmer Straße 13 in Steppach befindet sich ein kleiner, geschmackvoll eingerichteter Laden für italienisch-bayerische Feinkost und Spezialitäten: Feinkost Da Meyer. Inhaber Andreas Meyer, der eigentlich Musiker und Leiter der Musikschmiede Diedorf ist, hat sich mit dem Geschäft vor zwei Jahren verwirklicht. „Bei uns finden Sie kulinarische Köstlichkeiten – sowohl für die warme, als auch die kalte Küche – von herzhaft bis süß. Die passenden Weine und Biere haben wir auch“, erklärt Meyer.

Und er geht weiter, verrät er, dass er nur verkauft, was er selbst gerne mag. So gibt es bei Feinkost Da Meyer Marmelade und Obstbrände aus handwerklichen Manufakturen im Augsburger Land, gleichzeitig aber Bier aus Sardinien. Ein Erlebnis ist der Einkauf ohnehin: „Entfliehen Sie für kurze Zeit dem Alltag und genießen Sie das italienische Flair an unserer Café-Bar, begleitet von der passenden Musik. Bei italienischen Café-Spezialitäten, einem frisch gefüllten Croissant, einem Gläschen Vino da Casa zu Antipasti, Käse oder San Daniele Schinken können Sie von Italien träumen“, lädt der Inhaber des Steppacher Geschäftes ein.

Zur Vorweihnachtszeit lohnt sich ein Besuch übrigens besonders. Denn wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Präsent für seine Liebsten ist, wird hier fündig. „Lassen Sie sich einen einzigartigen Geschenkkorb zusammenstellen oder verschenken einen Gutschein“, rät Meyer. Gerne richten er und sein Team für die Feier zu Hause auch Käse-, Wurst- und Antipasti-Platten her. „Oder wir besuchen Sie und bereiten vor Ort unsere legendären Spaghetti aus dem Parmesanlaib für Sie zu“, so der Geschäftsmann. Die Nudeln gibt es übrigens auch jeden Samstagmittag im Laden.

Adresse : Ulmer Straße 13, 86356 Neusäß-Steppach

: 13, 86356 Öffnungszeiten : mittwochs und donnerstags von 15.30 bis 18.30, freitags von 9.30 bis 18.30 und samstags von 9.30 bis 13 Uhr

: mittwochs und donnerstags von 15.30 bis 18.30, freitags von 9.30 bis 18.30 und samstags von 9.30 bis 13 Uhr Weitere Infos auf Instagram

Kaffee und Kuchen im Café Ertl mit Konditorei

Seit über 74 Jahren sind das Café Ertl und die dazugehörige Konditorei die Adresse für hochwertige Kuchen, Torten und Pralinen in Steppach. Doch in dem umgebauten Kaffeehaus in der Ulmer Straße 24 kann man sich auch wunderbar zu einem leckeren Frühstück, üppigen Sonntagsbrunch oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag treffen. Alle Leckereien werden in der hauseigenen Backstube mit viel Liebe und von Hand gebacken. Dabei kommen hochwertige Zutaten wie Dinkelmehl, Butter und Milch aus der Region zum Einsatz.

Aktuell weihnachtet es in Ertls Backstube: Zimt, Marzipan, Äpfel, Nüsse und Mandelkerne – so weit das Auge reicht. Inhaber Max Ertl, der das Familienunternehmen seit sieben Jahren in dritter Generation führt, verrät: „Die Weihnachtsbäckerei hat begonnen. Wir freuen uns über köstliche Lebkuchen, feine Plätzchen und eine lustige Horde von Schoko-Nikoläusen, die jetzt wieder unsere Verkaufsregale bevölkern.“ Schließlich bedeutet Weihnachten für die Konditorinnen und Kondoriten Hochsaison.

Und auch einen Adventskalender kann man bei Ertl erwerben. Hinter den 24 Türchen verstecken sich zartschmelzende hausgemachte Pralinen, die die Zeit bis Weihnachten versüßen. Welche Sorten der Kalender enthält, entscheiden die Kundinnen und Kunden. Denn sie können ihn an den Pralinentheken vor Ort selbst befüllen – perfekt, um sich durchzuprobieren oder die Liebsten schon vor dem eigentlichen Fest zu beschenken.