8 Tipps für Geschenke zum Valentinstag 2022 & Verlosung

Einzigartige Geschenkideen für den Valentinstag finden Sie im Augsburger Allgemeine Shop. Die besten Tipps haben wir für Sie hier gesammelt - inklusive Verlosung!

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden und die perfekte Gelegenheit den oder die Liebste mit einem außergewöhnlichen Geschenk zu überraschen. Im Augsburger Allgemeine Shop finden Sie dazu eine große Auswahl an Produktneuheiten und Klassikern, also sicherlich für jeden das richtige Geschenk.

Tipps für das passende Valentinstags-Geschenk für Frauen & Männer

1. Essen und trinken: Neue Geschenksets versprechen romantische Stimmung zu zweit, ein personalisierter Gin oder ausgewählte Pralinen sorgen für Genusserlebnisse der besonderen Art.

2. Romantischer Kurzurlaub zu zweit: Die Geschenkbox „Romantische Verwöhntage“ enthält ein fertiges Urlaubspaket, das Entspannung verspricht. Wählen Sie dabei aus rund 280 Hotels in Deutschland und den Nachbarländern Ihr ganz individuelles Urlaubsangebot aus. Für nur 259 Euro sind bei einem eigentlichen Wert von bis zu 600 Euro bei drei Tagen Aufenthalt zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück dabei. Hinzu kommt ein Wertgutschein in Höhe von 80 Euro für das Hotelrestaurant oder andere Leistungen. Mit dieser Geschenkbox steht einem romantischen Kurzurlaub nichts mehr im Wege.

3. Geschenketüte: "Alles Liebe für Dich" ist ein tolles Geschenk oder Mitbringsel für Menschen, die einem besonders viel bedeuten. Die Geschenketüte ist eine liebevolle Überraschung für alle Anlässe, ganz besonders zum Valentinstag.

4. AEV-Ladymütze: Schwarze Mütze mit einem Schriftzug " AEV" in Wendepailletten (rot/grün) auf schwarzem Badge und abnehmbarem Bommel.

5. Spiel für Frischverliebte: Altes und Neues erfährt man bei „Heute schon geküsst?“ über sich und den Partner und lernt sich immer besser kennen. Viele Fragen und Aktionen laden dazu ein!

6. Öl-Paket: Liebe geht durch den Magen: Das Aktionspaket beinhaltet jeweils 100 ml Zitronenöl, Orangenöl, Mediterranes Öl, Chili-Pfeffer-Öl, Knoblauchöl, Trüffelöl, Walnussöl und Fit in den Tag-Öl. Machen Sie Ihren Liebsten eine Freude mit dem Öl- Paket, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

7. Valentinstags-Set: Extra zum Valentinstag gibt es das beliebte 3er-Bücherset von der Hauswirtschafterei: „Hüttenküche für Dahoam“, „Süße Alpenküche“ und „Bayerisch kochen für Freunde“ mit Brotzeitbox. Das eigens für die Aktion gebackene „Herzerl“ rundet das Paket ab.

8. Perlenset: Bestehend aus der mit cremefarbenen Perlen vergoldeten Perlenkette und den edlen Perlenohrsteckern aus 925er Silber. Die Perlenkette hat eine Länge von 40-45 cm.

Verlosung: Einen Kurztrip zu zweit oder ein Genusspaket als Valentinstags-Geschenk gewinnen

Wir verlosen eine Geschenkbox „Romantische Verwöhntage für zwei“ im Wert von 259 Euro. Die Box enthält zwei Übernachtungen inklusive Frühstück in einem von 280 Hotels. Zudem können Sie zwei Genusspakete „Für Dich“ von Genial Genießen Gerblinger mit leckeren Naschereien und Genussprodukten im Wert von über 50 Euro gewinnen. Mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald eines unserer einzigartigen Geschenke, das sie pünktlich zum Valentinstag erhalten.

Und so können Sie gewinnen:

Rufen Sie uns an und nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse unter der Glückshotline (0 13 79) 37 27 20-1.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist Montag, 31. Januar, 24 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Ein Anruf kostet 0,50 ¤ aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz sind möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Mediengruppe Pressedruck, des Allgäuer Zeitungsverlages und deren Heimatverlage sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon [0821] 777-23 55