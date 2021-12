Einkaufen in Neuburg genießen

Weihnachtsgeschenke findet man am besten vor Ort

Ob im Einzelhandel, bei den Profis für Freizeitvergnügen und Lebensqualität oder bei allen Wünschen rund die aktuelle Herbst- und Wintertrends in der Mode für „Sie“ und „Ihn“: Hier ist das persönliche Engagement der Neuburger Geschäftswelt bei der Beratung und anderen Serviceleistungen neben der hervorragenden Produktqualität übers Jahr ein großer Pluspunkt, der begeisterte Gäste aus der Residenzstadt und ihrem Umland anzieht.

Einkaufserlebnisse in der vorweihnachtlichen City

In Neuburg geht man gerne einkaufen – gerade in der Vorweihnachtszeit. Denn die Neuburger Geschäftswelt setzt alles daran, dass sich weihnachtliche Vorfreude in festlicher Atmosphäre einstellt. Düfte, Homewear, Tees und liebevoll präsentierte Süßigkeiten, Spezialitäten für Feinschmecker oder feine Weine und Spirituosen sowie Geschenke für eine aktive Freizeit mit Fahrrad, eBike oder Pedelec – in der Ottheinrichstadt finden sich für jede Vorliebe und jedes Hobby attraktive Angebote, die Ihren Lieben zu Weihnachten Freude schenken. Das Besondere dabei: eine fachkundige, individuelle Beratung.

Auch im Bereich „Gesundheit und Wohlbefinden“ punktet der Neuburger Einzelhandel mit großer Sachkunde und einer achtsamen Begleitung, die gerade in diesem sensiblen Bereich wertvolle Unterstützung bietet.

Vorfreude und Besinnlichkeit

Mit den festlich geschmückten Schaufenstern der Neuburger Geschäftswelt und den hell erleuchteten Straßen und Plätzen der Innenstadt schenkt das Einkaufen in Neuburg zur Vorweihnachtszeit besinnliche Momente und Vorfreude auf den Heiligen Abend. Selbstverständlich halten sich alle Geschäfte an die rechtlichen Maßgaben und Hygienevorschriften.

Machen Sie sich stark für Neuburg!

Begeisterte Kunden und ein starkes Einzelhandelssortiment wie in Neuburg gehen Hand in Hand. Unterstützen Sie das Engagement der Geschäftswelt und kaufen Sie vor Ort Geschenkgutscheine, die zur Weiterbildung oder zum Kinobesuch einladen, sind eine ebenso kreative Geschenkidee wie ein modisches Präsent für das neue „Lieblingsstück“ des Beschenkten.

Es ist für die Attraktivität unserer Stadt Neuburg enorm wichtig, die Geschäftsleute vor Ort zu unterstützen; nicht zuletzt auch deshalb, weil nur eine funktionierende und intakte Gemeinschaft gewährleistet, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleiben.

Schenken Sie mit Ihrem Einkauf Wertschätzung. Setzen Sie ein Zeichen des Respekts und der Solidarität. Kaufen Sie nicht im Internet, sondern dort, wo Sie zuhause sind. Bei den Geschenke-Experten vor Ort.

Text: Alex Fitzek