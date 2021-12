Weihnachts-Shopping in der City

Zauberhafte Geschenkideen der Neuburger Geschäftswelt

Einkaufen in Neuburg genießen - ob im Einzelhandel, bei den Profis für Freizeitvergnügen und Lebensqualität oder bei allen Wünschen rund die aktuelle Herbst- und Wintertrends in der Mode für „Sie“ und „Ihn: Hier ist das persönliche Engagement der Neuburger Geschäftswelt bei der Beratung und anderen Serviceleistungen neben der hervorragenden Produkt-Qualität übers Jahr ein großer Pluspunkt, der begeisterte Gäste aus der Residenzstadt und ihrem Umland anzieht. In Neuburg geht man gerne einkaufen - gerade in der Vorweihnachtszeit. Denn die Neuburger Geschäftswelt setzt alles daran, dass sich weihnachtliche Vorfreude in festlicher Atmosphäre einstellt.

Persönliche Beratung, die von Herzen kommt

Düfte, Homewear, topaktuelle Mode für die Dame und den Herrn, Geschenkgutscheine für ein „Mehr“ an Wissen in Sachen Bildung, Weiterbildung oder Hobby oder Präsente für eine aktive Freizeit mit Fahrrad, eBike oder Pedelec - in der Ottheinrichstadt finden sich für jede Vorliebe attraktive Angebote, die Ihren Lieben zu Weihnachten Freude schenken.

Während des ganzen Jahres bilden die bewährten Qualitäten unseres Einzelhandels - die umfassende persönliche Beratung, die vielen kleinen „Zuckerl“ im Service wie die kostenlose Geschenkverpackung oder eine kleine Stärkung mit Kaffee oder Getränken im Geschäft sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis - die Bühne für die Einkaufs- und Erlebnisstadt Neuburg.

Deshalb: Kaufen Sie nicht im Internet, sondern dort, wo Sie zuhause sind. Bei den Geschenke-Experten vor Ort.

Selbstverständlich halten sich alle Geschäfte an die rechtlichen Maßgaben und Hygienevorschriften.

Text:

Alex Fitzek