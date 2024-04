COZY HEAVEN begeistert mit Lyocell-Bettwäsche

Das Heidelberger Start-up COZY Heaven bringt die perfekte Bettwäsche auf den Markt: Die weiche und atmungsaktive Wäsche aus Lyocell sorgt für guten Schlaf.

Mit innovativer Lyocell Bettwäsche aus Portugal, bestehend aus der holzbasierten TENCEL™ Lyocellfaser, bringt das Team von COZY HEAVEN um die Heidelberger Linus Pfeil, Fabian Baumann und Thomas Röser frischen Wind in den eingestaubten Bettwäsche Markt.

Denn Lyocell (gewonnen aus Eukalyptusholz) überzeugt mit hervorragenden Eigenschaften. So ist der Stoff deutlich weicher und geschmeidiger als herkömmliche Materialien. Gleichzeitig ist Lyocell hoch atmungsaktiv und sorgt somit für schweißfreie Nächte und mehr Erholung. Dank effizienter Thermoregulierung sorgt die Bettwäsche ganzjährig für die ideale Schlaftemperatur. Sie wärmt im Winter und kühlt im Sommer. Zudem ist Lyocell hypoallergen und entzieht den Nährboden für Milben, Bakterien und Gerüche. In Portugal wird der Stoff fair und umweltfreundlich in einem erfahrenen Familienbetrieb produziert.

Hochwertige Bettwäsche ist echtes Handwerk

„In unserer Bettwäsche steckt echtes Textilhandwerk. Messen, Schneiden, Nähen – hinter Allem steht der liebevolle Einsatz von Experten, die dafür sorgen, dass eine hochwertige Bettwäsche entsteht“, so die Start-up-Gründer.

Die Verarbeitung von Lyocell ist komplex aber entscheidend für langlebige Qualität und optimale Eigenschaften. Baumann: „Wir haben viel getestet und optimiert, bis wir die jetzige Qualität erreicht hatten. Denn auch bei Lyocell gibt es große Qualitätsunterschiede.“

Kunden berichten von besserem Schlaf

Am meisten freuen sich die drei Gründer über das grandiose Kundenfeedback. So berichten zahlreiche Kunden von besserem Schlaf und der Linderung ihrer Probleme wie Nachtschweiß. „Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett! Umso mehr freut es uns, dass unser Produkt diese kostbare Zeit verbessert“, sagt Röser.

Auch bezüglich der Designs und Größen wird auf Kundenwünsche eingegangen. So sind neben Standardgrößen auch Sondergrößen erhältlich. Als perfekte Ergänzung bietet COZY HEAVEN nun auch geschmeidige Spannbettlaken aus 100 Prozent Lyocell an.

COZY HEAVEN Bettwäsche in der Farbe "Royal Green" Foto: COZY HEAVEN

COZY HEAVEN ist einer der Top Bettwäsche Marken

Die Bettwäsche ist nicht nur im eigenen Online-Shop verfügbar, sondern auch auf Amazon und Otto. Auf Amazon ist COZY HEAVEN sogar unter den Top Bettwäsche Marken gelistet. Neben kostenlosem Versand innerhalb von 24 Stunden bietet das Start-up die Chance, 30 Nächte lang risikofrei Probe zu schlafen.

Zehntausende Kunden konnte konnte das Gründer Trio bereits begeistern. Wer auf der Suche nach hochwertiger und ultra weicher Bettwäsche ist, der sollte sich bei COZY HEAVEN selbst davon überzeugen.

Exklusives Angebot von COZY HEAVEN