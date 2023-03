Kirschblütenfest Augsburg

Die Arge Oberhausen feiert das Kirschblütenfest 2023

Die Kirschbäume in der Ulmer Straße in Oberhausen sind ein Hingucker im Frühling. Sie bieten entlang des Helmut-Haller-Platzes den idalen Rahmen für das Kirschblütenfest in Augsburg.

Ein beliebtes Kirschblütenfest in Augsburg ist das Kirschblütenfestival in Oberhausen. Neben den Bäumen in der Ulmer Straße lockt ein Programm auf den Helmut-Haller-Platz.

Von Julia Paul