Krapfenaktion in Augsburg: Süßes für einen guten Zweck

Am Faschingsdienstag, 13. Febraur 2024, kann man im Backstudio Backzeit in Augsburg wieder Krapfen kaufen. Die Einnahmen werden an das St. Vinzenz-Hospiz gespendet.

Der Krapfen gehört zum Fasching wie der Karneval zu Köln. Wie wäre es also, wenn man das süße Gebäck genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun kann? Das dachte sich auch der Hospizbegleiter und Konditormeister Lothar Rother von „Backzeit – Das Backstudio“. Denn so schmecken die Krapfen gleich doppelt so gut.

Wie in den vergangenen Jahren organisiert der Bäckermeister deshalb wieder seine besondere „Krapfenaktion“. Zusammen mit ehrenamtlichen Hospizhelfern backt er zum Fasching das süße Schmalzgebäck. Der gesamte Erlös wird dann an das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. gespendet.

Krapfen frisch aus dem Ofen beim Backstudio Backzeit

Wen also am Faschingsdienstag, 13. Februar 2024, zwischen 8 und 17 Uhr Lust auf Süßes überkommt, sollte beim Verkauf im Holzweg 55 in Augsburg/Bärenkeller vorbeischauen. Wählen können die Kundinnen und Kunden zwischen frischen Krapfen gefüllt mit einer leckeren Marmelade und Vanillekrapfen. Die mit der feinen Marmelade gefüllten Exemplare gibt es für 1,50 Euro das Stück. Die Vanillekrapfen und Ausgezogene kosten je zwei Euro.

Mehr als 20 Krapfen? Bitte vorbestellen

Wer direkt eine Großbestellung aufgeben möchte, wird gebeten, dies bis Freitag, 9. Februar 2024, anzumelden. Das gilt für Anfragen über eine Stückmenge ab 20 Krapfen. Diese können per E-Mail unter: michaela.fuchs@bistum-augsburg.de vorbestellt werden. Ab 100 Krapfen wird auch ausgeliefert, und das ohne weiteren Zuschlag. Einfach die gewünschte Menge sowie die Wunschlieferzeit per Mail durchgeben. Also, auf die Krapfen, fertig, los!

