In Aindling werden wieder Feste und Märkte geplant

Lange lag das Leben auch in Aindling im Landkreis Aichach-Friedberg wegen Corona brach. Mit dem Frühjahr 2022 werden wieder Veranstaltungen geplant.

Märkte, Feste, sportliche Wettbewerbe und vieles mehr – darauf mussten die Aindlinger in den letzten zwei Jahren coronabedingt, wie viele andere auch, verzichten. Doch heuer soll sich das ändern. Das wünscht sich nicht nur Bürgermeisterin Gertrud Hitzler.

„Die Mitglieder der Volksbühne Aindling und der KLJB Stotzard stehen in den Startlöchern und wollen gerne wieder spielen. Die Tennisvereine gehen demnächst dran, ihre Plätze wieder herzurichten und für den Mai sind schon zwei Maibäume in Gaulzhofen und Pichl geplant“, freut sich das Gemeindeoberhaupt.

Auch der beliebte Marktlauf soll im Mai wieder stattfinden, es wäre inzwischen der sechste. Für den Sommer hofft Hitzler, dass auch das Marktfest im Juli wieder stattfinden kann, wenn auch „vielleicht in kleinerem Umfang“.

Neu- und Umbauten der Vereine in Aindling

Doch es wird nicht nur gefeiert in Aindling. Die Vereine, die diesbezüglich sehr viel auf die Beine stellen, sind auch fleißig am Arbeiten.

So wird der Bau des Feuerwehrhauses noch in diesem Jahr begonnen und der Musik- sowie der Schützenverein wollen das alte Sportheim für ihre Zwecke umbauen. „Hierfür werden noch begabte Helfer gesucht“, weiß Hitzler.

Auf ein buntes Ferienprogramm – wie Nistkästen bauen mit dem Obst- und Gartenbauverein Aindling – sollen sich die Kinder auch heuer freuen können. sagt Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Foto: Archiv

Und auch die Kleinen dürfen sich freuen: Für die Sommerferien plant die Gemeinde wieder ein umfangreiches Ferienprogramm, an dem sich zahlreiche Vereine und Privatleute beteiligen. Malen, Radltouren, Tennis, eine Fußballschule und vieles kann dann ausprobiert werden – so kommt keine Langeweile auf.

„Ein herzlicher Dank geht deshalb an alle Beteiligten, besonders die Vereine, denn ohne sie wäre ein aktives Dorfleben nicht möglich“, sagt Hitzler.

Neue Projekte der Gemeinde Aindling

In Binnenbach wird in diesem Jahr der zweite Teil der Ortsdurchfahrt erweitert und saniert. Foto: Sofia Brandmayr

Für die Gemeinde selbst stehen in diesem Jahr noch weitere Projekte – hauptsächlich Bauvorhaben – auf der Agenda. So soll der zweite Teil der Kanalbauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Binnenbach fertiggestellt und auch eine Straßensanierung in Pichl angegangen werden. Noch in den Planungen ist man bei verschiedenen Radwegen, zum Beispiel zwischen Aindling und Arnhofen.

Das größte Vorhaben dürfte jedoch die Baustelle an der Mittelschule mit einem Anbau und einer Sanierung sein. Gertrud Hitzler sieht diese Investition wie auch den neuen Kindergarten „Wichtelhütte“ als eine Investition in die Zukunft, denn Kinder und Jugendliche brauchen Orte, an denen sie nicht nur Lerninhalte aufnehmen wie beim Homeschooling, sondern soziales Miteinander leben und lernen – das hat die Coronapandemie gezeigt. Ein solcher Ort soll auch die Mittelschule in Aindling sein.

Termine & Veranstaltungen 2022 in Aindling und Umgebung

Samstag, 19. März 2022: Baumschnitt, Gartenbauverein, Todtenweis

Samstag, 26. März 2022: Starkbierfest, Schützenverein

Sonntag, 27. März 2022: Öffnung Gruin-Haus, Förderverein, Todtenweis

Mittwoch, 30. März 2022: Bürgerversammlung, Gemeinde Todtenweis , 19.30 Uhr

, 19.30 Uhr Samstag, 2. April 2022: Aktion saubere Landschaft, Gartenbauverein Todtenweis

Sonntag, 3. April 2022: Passionssingen, Singrunde, Todtenweis

Mittwoch, 6. April 2022: Bußgottesdienst , Pfarrei, Todtenweis

, Pfarrei, Donnerstag, 7. April 2022: Treffen im Kasmihaus, Marktplatz der Generationen, Todtenweis

Samstag, 9. April 2022: Starkbierfest, Feuerwehr , Todtenweis

, Donnerstag, 14. April 2022: Schafkopfturnier, DJK Stotzard , Gemeinschaftshaus Stotzard

, Gemeinschaftshaus 17., 18., 22. und 23. April 2022: Theater, KLJB Stotzard , Gemeinschaftshaus Stotzard

, Gemeinschaftshaus Samstag, 30. April 2022: Erstkommunion, Pfarrei, Kirche, Todtenweis

Sonntag, 1. Mai 2022: Maibaumaufstellung, Landjugend Todtenweis und Maibaumaufstellung Gaulzhofen , SCG Gaulzhofen , Dorfplatz

und Maibaumaufstellung , SCG , Dorfplatz Donnerstag, 5. Mai 2022: Treffen im Kasmihaus, Marktplatz der Generationen, Todtenweis

Samstag, 7. Mai 2022: Schnupperfischen, Fischereiverein

Mittwoch, 11. Mai 2022: Kaffee-Treff, KAB Aindling , Gaststätte Moosbräu, 15 Uhr

, Gaststätte Moosbräu, 15 Uhr Sonntag, 15. Mai 2022: Königsfischen, Fischereiverein Aindling , Badesee Sand , 6 Uhr

, Badesee , 6 Uhr Freitag, 20. Mai 2022: Wattturnier, DJK Stotzard , Gemeinschatshaus Stotzard , 19 Uhr

, Gemeinschatshaus , 19 Uhr Donnerstag, 2. Juni 2022: Treffen im Kasmihaus, Marktplatz der Generationen, Todtenweis

Samstag, 11. Juni 2022: Karibiknight, Landjugend, Todtenweis

Sonntag, 19. Juni 2022: Seniorennachmittag, Pfarrheim Aindling , KAB Aindling , 14 Uhr

, KAB , 14 Uhr Donnerstag, 7. Juli 2022: Treffen im Kasmihaus, Marktplatz der Generationen, Todtenweis

Sonntag, 10. Juli 2022: Pfarrfest, Pfarrei, Todtenweis

Die Gemeinde Aindling auf einen Blick

Die Marktgemeinde Aindling liegt im Landkreis Aichach-Friedberg und ist auch Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, zu der auch die Gemeinden Petersdorf und Todtenweis gehören.

Aindling ist der größte der drei Orte mit mehr als 4500 Einwohnern. Zu Aindling gehören weitere zehn Gemeindeteile: Binnenbach, Gaulzhofen, Hausen, Arnhofen, Neßlach, Weichenberg, Pichl, Edenhausen, Eisingersdorf und Stotzard.