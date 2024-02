Wochenende: Das bringt der Fasching in Zusmarshausen

Am letzten Wochenende im Fasching 2024 geht es in Zusmarshausen noch einmal so richtig zur Sache. Was an den Faschingspartys und beim -umzug los ist.

Die närrische Zeit hat zum Endspurt auch Zusmarshausen fest im Griff. So findet am Samstag, 10. Februar 2024, ab 18.33 Uhr (Einlass ab 17.33 Uhr) in der Schwarzbräuhalle die Faschingsparty „Zus, wie’s lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck“ statt.

Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft der Zusmarshauser Ortsvereine, die mit etwa 1300 Gästen rechnet. Das Besondere an dem Abend: Der Erlös wird für gute Zwecke verwendet. Bisher kamen mehr als 300.000 Euro an Spendengeldern zusammen.

Diese Gruppen treten bei der Party am Samstag auf

Foto: Andreas Lode

Für Unterhaltung an dem Abend sorgen

die Kindergarde

die Teenies der Zusamtaler Bettschoner

die Eppisburger Faschingsgesellschaft Epponia

die Sportakrobaten aus Augsburg-Hochzoll

die Mädchengruppe des TSV Zusmarshausen Dance for fun

Dance for fun die Masters of Akrobatik des TSV Firnhaberau

die Lauinger Faschingsgesellschaft Laudonia

die Showfunken

die Zusamtaler Bettschoner .

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Hello Again. Tickets für den Abend sind nur an der Abendkasse erhältlich. Damit die Gäste gut heimkommen, ist wieder ein Shuttlebus vorgesehen.

Nach der Party legt das Gremium der Organisatoren fest, wohin die Spenden gehen sollen. Ein großer Teil wird bei gemeinnützigen, karitativen und sozialen Einrichtungen in der Marktgemeinde bleiben.

Lesen Sie dazu auch

Um 13 Uhr startet der Faschingsumzug

Am Sonntag, 11. Februar 2024, geht es dann weiter. Punkt 13 Uhr startet der rund zweistündige Faschingsumzug, der von den Zusamtaler Bettschonern auf die Beine gestellt wird.

Der Gaudiwurm mit insgesamt 77 Gruppen und rund 2500 Teilnehmenden verläuft von der Augsburger Straße vorbei am Marktplatz und weiter über die Wertinger Straße. Das Ende bildet meist die Tankstelle oder die Ecke Wertinger Straße/Römerstraße. Aufstellung der Umzugsteilnehmenden ist im Richtstattweg.

Für Essen und Getränke ist entlang der Zugstrecke gesorgt, für die Sicherheit sind die Feuerwehren aus Zusmarshausen und den Ortsteilen zuständig. An den Zugängen zum Umzug wird um eine Spende von drei Euro pro Person gebeten.

Party nach dem Umzug

Nach dem Umzug ist jedoch noch nicht Schluss: Es geht weiter im Partyzelt am Wertstoffhof in Zusmarshausen oder in der Schwarzbräuhalle. In Letzterer dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Gastgarden freuen, die für ordentlich Stimmung am Faschingssonntag sorgen werden.