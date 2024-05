Angehörige entlasten: Für den eigenen Todesfall vorsorgen

Ein Todesfall verlangt Hinterbliebenen vieles ab. Wer schon zu Lebzeiten vorsorgt, macht es seinen Liebsten leichter. Familie Huber berät zur persönlichen Vorsorge.

Den Gedanken an den eigenen Tod schieben viele lieber weg. Sie verbinden damit Trauer und Leid. Doch das trifft ja eigentlich die Hinterbliebenen. Für sie gilt es im Moment größten Schmerzes, auch noch bedeutsame Entscheidungen treffen zu müssen – etwa über die Art der Bestattung oder des Grabmals. Damit sehen sich viele erst einmal überfordert – nicht nur emotional, sondern auch finanziell.

Vorsorge schon zu Lebzeiten treffen

Es gibt jedoch Wege, den Liebsten diese Belastung abzunehmen, indem man bereits zu Lebzeiten Vorsorge trifft. Dafür gibt es kompetente Ansprechpartner wie die Familie Huber. Bei ihnen findet man mit dem Bestattungsdienst in Schwaben und dem Steinmetzbetrieb Huber professionelle Unterstützung.

Der Vorteil der Verknüpfung von Bestattungsdienst und Steinmetz ist, dass bei einer Vorsorge sämtliche entscheidende Dinge für die Zeit „danach“ geregelt werden können: Der eigenen Persönlichkeit entsprechend kann man für sich selbst die passende Beisetzung, den gewünschten Grabplatz sowie das Grabmal vorab wählen – beim selben Ansprechpartner.

Finanzielle Absicherung über den Todesfall hinaus

Somit kann individuell und eigenverantwortlich entschieden werden. Auf Wunsch können im Voraus nicht nur die Bestattungsleistungen, sondern auch das Grabmal, die -pflege sowie die am Grab anfallenden Kosten für die jeweils geltende Ruhefrist nach der Bestattung vom eigenen Geld bezahlt werden. Über die individuellen Möglichkeiten der finanziellen Absicherung berät das Team des Bestattungsdiensts in Schwaben gerne.

Steinmetz Huber ist der Spezialist für individuelle Grabmale an den Standorten in Neusäß-Ottmarshausen und in Augsburg am Neuen Ostfriedhof. Beratungen finden nach Absprache auch samstags statt. Auf den beiden Ausstellungsflächen stehen über 500 Grabmale in unterschiedlichen Stilrichtungen. Sie können individuell nach Material und Ausführung der eigenen Vorstellung angepasst werden. (bif/branl)

