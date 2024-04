Neue Küche? Dann ab zu RIEGA Miele in Augsburg

RIEGA Miele aus Augsburg ist die Nr. 1 wenn es um die Anschaffung einer Küche geht. Ultimative Livehacks verraten die Experten bei ihren Aktionstagen vom 8. bis 11. Mai 2024.

RIEGA – Bayerns größter Miele-Fachhändler – ist ein echter Miele-Profi. Kunden profitieren von dem schnellen, hauseigenen Kundendienst des Augsburger Familienunternehmens. Zudem ist der Familienbetrieb der perfekte Ansprechpartner, wenn es um die Anschaffung einer neuen Küche geht. Als die Nr. 1. in Augsburg bietet der Fachhandel ultimative Lifehacks für die perfekte Küche.

Live erleben kann man die Profis an ihren Aktionstagen. Vom 8. bis 11. Mai 2024 hat man die Gelegenheit Expertentipps rund um das Thema Küche zu erhalten. Seien Sie dabei!

RIEGA Miele: Vom 8. bis 11. Mai 2024 finden die Aktionstage in Augsburg statt

• Mittwoch ist Quooker Day

Am Mittwoch, 8. Mai 2024, ab 10 Uhr startet RIEGA mit dem Wunderwasserhahn in der Showküche. Interessierte können an diesem Tag jederzeit selbst den Quooker testen: Tee zubereiten, gekühltes Sprudelwasser oder stilles Wasser aus dem Quooker zapfen. Wann hat man schon Gelegenheit in Ruhe diese besondere Neuheit auszuprobieren?

Gerne kann man sich natürlich auch von einem Experten beraten lassen.

Lesen Sie dazu auch

Herkömmlicher Wasserhahn oder Quooker? Deine Wahl: Jetzt bei RIEGA in Augsburg testen. Foto: RIEGA

• BORA Day am Freitag

Kochen wie an der frischen Luft ist am Freitag, 10. Mai 2024, von 16 bis 18 Uhr Thema im RIEGA Kochclub: Wie gut funktioniert das Kochfeldabzugssystem wirklich? Gekocht wird auf dem Induktionskochfeld und natürlich auf dem BORA Teppanyaki.

Bitte hier unbedingt Teilnahme kostenlos anmelden (e.riegel@riega.de oder Tel. 0821/ 44 80 800-0).

• Samstag Open house

Für alle, die gerade am Wochenende Zeit und Lust haben sich Lifehacks für ihre neue Küche zu holen, gibt es alle Highlights der Aktionstage am Samstag, 11. Mai 2024, ab 10 Uhr. Einfach vorbeikommen und bei einer Tasse Tee, Sprudelwasser oder einem Prosecco in die RIEGA Küchenwelt eintauchen.

Auch außerhalb der Aktionstage ist RIEGA immer eine gute Wahl.

Hier wird jede Küchenplanung ein Erlebnis. Besucher lieben die einzigartige Atmosphäre. Überall lauern eine Menge Überraschungen und Eindrücke, die man so nicht erwartet. Ausstellungsküchen sind originell geplant und haben das „besondere Etwas“.

Ein Besuch lohnt sich immer um Inspirationen zu holen.

RIEGA Kochclub: Live Küchengeräte in Augsburg testen

In der Showküche haben Kunden die Möglichkeit alle Geräte live zu testen. Das ganze Jahr über finden viele Kochevents im RIEGA Kochclub statt.

Mehr Informationen finden Sie auf hier.