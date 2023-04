135-jähriges Bestehen: Reuß - die Gärtner & Floristen

135 Jahre gibt es die Gärtnerei Reuß in Neusäß-Westheim bereits. Dieses Jubiläum wird am 29. April 2023 mit einem Tag der offenen Gärtnerei gefeiert.

Georg Reuß war ein viel beschäftigter Mann: Er war im Auftrag des Freiherren von Rehlingen für die Gestaltung und Pflege des Schlossgartens verantwortlich. Weitere wohlhabende Kundinnen und Kunden in und um Augsburg vertrauten auf seine Anregungen zur Gestaltung von Lust- und Landschaftsgärten.

Beliebt waren auch sein Gemüse und seine Blumen, die er im eigenen Krautgarten anbaute. Deshalb ging Georg Reuß am 1. Juni 1888 den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete seine Kunstgärtnerei in Neusäß-Westheim.

Aus einer kleinen Gärtnerei wird ein florierendes Unternehmen

Und diese zarte Pflanze hat sich verwurzelt und begann zu wachsen und zu wachsen. Diverse Erweiterungen, Ankäufe, An- und Umbauten haben über die Jahre das, was einmal ein kleiner Krautgarten war, auf heute 4700 Quadratmeter Fläche anwachsen lassen. Gewächshäuser und Ladenfläche nehmen rund 2500 Quadratmeter ein, der Rest sind Freiflächen. Inhaber ist heute Manfred Reuß, der Urenkel des Firmengründers Georg Reuß.

Schon allein genetisch ist Manfred Reuß mit einem grünen Daumen gesegnet. Doch was den Gärtnermeister außerdem auszeichnet, sind seine Begeisterung für immer neue Arrangements, sein Auge für dekorative Ideen und sein Fokus auf fundierte Beratung. Unter ihm wurde aus der Kunst- und Handelsgärtnerei Georg Reuß das florierende Unternehmen Reuß – die Gärtner & Floristen. Florierend ist in dem Fall ausdrücklich doppeldeutig zu verstehen.

Tag der offenen Gärtnerei am Samstag, 9. April 2023

Ihre mittlerweile 135-jährige Firmengeschichte feiert die Gärtnerei Reuß am Samstag, 29. April 2023, von 8 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Gärtnerei. Das ausführliche Programm steht in der Anzeige links. So viel ist auf jeden Fall versprochen: Es wird in vielfacher Hinsicht bunt in der Von-Rehlingen-Straße 21 in Neusäß-Westheim.

Ab dem Termin ist bei Reuß auch die bayerische Pflanze des Jahres, die Petunie "Alpenglühen" erhältlich. Kürzlich fand dazu die Pflanzentaufe statt.

Meilensteine aus der Historie von Reuß 1 / 5 Zurück Vorwärts 1888 Georg Reuß meldet zum 1. Juni ein Gewerbe als Kunst- und Handelsgärtnerei bei der Gemeinde an. Am 8. August eröffnet er außerdem eine Spezerei (Krämerladen) im eigenen Haus.

1908 Im Jahr 1908 steht bereits das neue Gewächshaus, 1906 wurde es gebaut. Mit der Tafelaufschrift „Esst Obst und Gemüse, dann bleibe ich gesund“ vor seinem Laden beweist der Firmengründer Georg Reuß großen Humor.

1928 In den Jahren 1925/26 wurde das Wohnhaus der Familie Reuß abgerissen und an selber Stelle das heutige Gebäude mit Verkaufsladen gebaut. 1928 wurde es fertiggestellt. Drei Jahre später, 1931, übergibt Georg Reuß sein Geschäft an seinen Sohn Otto Reuß.

1972 Otto Reuß legt 1964 die Firmengeschicke in die Hände seines Sohnes Otto Reuß jun., das Lebensmittelgeschäft wird aufgegeben. Dafür wächst die Gärtnerei: Zwei neue Glashäuser werden errichtet und 1972 erweitert, Gebäude und Grundstück durch Zukäufe vergrößert.

2023 Im Jahr 2005 übernahm der heutige Firmeninhaber Manfred Reuß die Gärtnerei von seinem Vater. Unter seiner Führung wurden die Geschäftsräume 2008 umgebaut und modernisiert. Er änderte den Firmennamen um in „Reuß – die Gärtner & Floristen“. Heuer, 2023, feiert das Unternehmen sein 135-jähriges Bestehen.

Pflanze des Jahres 2023 in Bayern: Alpenglühen

Jahr für Jahr kürt der Bayerische Gärtnerei-Verband e.V. eine „Pflanze des Jahres“. 2023 hat es die Petunie Alpenglühen auf den Thron geschafft. Ihre Blüten sind besonders ausdauernd und regenfest, was die Alpenglühen-Petunie besonders pflegeleicht und robust macht. Sie leuchtet in intensiven Gelb-, Rot- und Orangetönen.

Die Petunie Alpenglühen wurde vom Bayerischen Gärtnerei Verband e.V. zur Pflanze des Jahres 2023 gekürt. Foto: Sakata

Für die Entscheidung der Jury spielt aber nicht nur die Optik eine Rolle, besonderes Augenmerk wird auch auf die Blühdauer im Laufe der Saison und die Pflanzengesundheit gelegt. Mit in die Entscheidung floss zudem der Nutzen für die Insektenwelt und der Pflegeaufwand ein.

Pflanzentaufe bei Reuß in Neusäß-Westheim

Ein lieb gewonnener Brauch ist die Pflanzentaufe in den teilnehmenden Gärtnereien: Auch Manfred Reuß taufte die Petunie Alpenglühen. Unterstützung erhielt er dabei vom Westheimer Hobby-Heimatforscher Andreas Seitz, der sich als Pate zur Verfügung gestellt hatte. Erhältlich ist die Pflanze des Jahres 2023 ab dem Tag der offenen Gärtnerei bei Reuß – die Gärtner & Floristen in Neusäß-Westheim am 29. April 2023.

Zur Taufe der Pflanze des Jahres 2023, der Petunie Alpenglühen, bekam Manfred Reuß (rechts) Unterstützung des Westheimer Hobby-Heimatforschers Andreas Seitz, der sich als Pate zur Verfügung stellte. Foto: Andreas Müller

Mit dem Einpflanzen sollte man sich jedoch bis nach den Eisheiligen Mitte Mai Zeit lassen. Denn so pflegeleicht sie auch ist – die farbenfrohe Petunie Alpenglühen reagiert empfindlich auf Frost.