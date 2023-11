Willkommen zum Christkindlmarkt in Zusmarshausen

In Zusmarshausen findet rund um die katholische Kirche (Kirchplatz) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023, der traditionelle Christkindlmarkt statt.

Um den Christkindlmarkt auf die Beine zu stellen, arbeiten viele Ortsvereine, die Katholische Kirche und die Gemeinde fest zusammen. Den Antrieb dafür nehmen alle Beteiligten daraus, dass die Erlöse des Marktes an viele gute Zwecke gehen.

6000 bis 7000 Euro werden jedes Jahr dank des Mottos „genießen und Gutes tun“ mit dem Christkindlmarkt erzielt. Nach dem Markt setzen sich die Organisatoren zusammen und entscheiden gemeinsam, an welche Vereine und Hilfsorganisationen im Ort oder in der Region die Spenden gehen sollen und in welcher Höhe.

Eröffnung des Christkindlmarktes am 1. Dezember 2023

Eröffnet wird der Christkindlmarkt am morgigen Freitag, 1. Dezember 2023, um 18 Uhr durch Bürgermeister Bernhard Uhl und Pfarrer Chalil. Dann heißt es gemütliches Beisammensein bis um 20.30 Uhr.

Weiter geht’s am Samstag, 2. Dezember 2023. Von 17.30 bis 20.30 hat der Christkindlmarkt dann geöffnet, am Sonntag, 3. Dezember 2023, außerdem von 11 bis 16 Uhr. An diesen beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Tombola mit vielen Gewinnen, die lokale Geschäfte gestiftet haben.

Erlöse beim Christkindlmarkt für gute Zwecke

Am Samstag, 2. Dezember 2023, gibt es eine weitere Aktion: Die Holzgemeinschaften der Umgebung haben Vereinen aus Zusmarshausen Holz gespendet, das diese beim Christkindlmarkt – ebenfalls für den guten Zweck – meistbietend versteigern können. Und auch die Erlöse aus dem Café des Frauenbundes im Pfarrsaal fließen in den großen Spendentopf dieses Wochenendes.

Lesen Sie dazu auch

Selbstverständlich bietet der „Zusser Christkindlmarkt“ neben allerlei Kulinarischem auch viele Geschenkideen. Darüberhinaus gibt es ein buntes Programm mit viel Musik, Basteln für Kinder mit dem Frauenbund, einem Kasperletheater und einem Nikolausbesuch.

Mehr zum Programm des Christkindlmarktes 2023 in Zusmarshausen finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen in Zusmarshausen im Advent

Der Christkindlmarkt ist jedoch nicht die einzige Veranstaltung im weihnachtlichen Zusmarshausen. Da ist noch der Zusser Advent mit den Adventsfenstern. Dabei wollen katholische und evangelische Christen in Zusmarshausen an mehreren Tagen gemeinsam zu einer adventlichen Viertelstunde der Besinnung und Einkehr einladen – auf öffentlichen Plätzen, in privaten Höfen oder in Räumen. Auftakt ist am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 15.30 Uhr.

Im Rahmen des Christkindlmarktes bietet der Fischereiverein außerdem am Sonntag, 3. Dezember 2023, von 10.30 bis 13 Uhr, Grillfische am Fischerhaus (gegen Vorbestellung) an.

Außerdem finden folgende Veranstaltungen statt: