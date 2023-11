Das Hoigärtle und der Hoigarten in Schwabmünchen 2023

In Schwabmünchen läutet das Hoigärtle am 25. November 2023 die Weihnachtszeit ein. An den Adventswochenenden folgt der offizielle Weihnachtsmarkt, der Hoigarten.

Was wäre der Advent ohne Weihnachtsmärkte? In Schwabmünchen gibt es seit Jahren den beliebten Hoigarten. Zuvor findet jedoch noch das Hoigärtle statt. Die Kinderausgabe des beliebten traditionellen Hoigartens wurde 2022 erstmals von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen veranstaltet und kam sehr gut bei den Besucherinnen und Besuchern an. Deswegen gibt es 2023 eine Neuauflage – und zwar am Samstag, 25. November 2023, von 14 bis 18 Uhr. Die Veranstaltungsorte sind

der Stadtplatz,

der Stadtgarten und

die Bücherei Schwabmünchen .

Das Programm für Kinder beim Hoigärtle 2023

Der Weihnachtsmarkt von Kindern für Kinder bietet ein buntes Programm mit

viel Musik

einer Schreibwerkstatt (Anmeldung unter E-Mail: stadtbuecherei@schwabmuenchen.de oder telefonisch: 0823279791)

einer lebendigen Krippe

Kutschfahrten und

einem Märchenzelt.

Auch der Adventsweg „Engel im Advent“ in der Innenstadt von Schwabmünchen ist ab Samstag, 25. November 2023, geöffnet.

Der Hoigarten in Schwabmünchen 2023

Am Donnerstag, 30. November 2023, eröffnet dann ab 16 Uhr der Schwabmünchner Hoigarten auf dem Stadtplatz. Seit über 35 Jahren ist der Weihnachtsmarkt der Anziehungspunkt im Advent – nicht nur für Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner.

Zwischen 30. November 2023 und 17. Dezember 2023, also an den drei ersten Adventswochenenden, findet er jeweils an den Donnerstagen, Freitagen, Samstagen und Sonntagen statt.

Die Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr

Neben allerlei schönen Geschenkideen von Marmeladen über Schmuck, Mützen und Keramik bis hin zu Einkaufsgutscheinen der Werbegemeinschaft Schwabmünchen bietet der Hoigarten auch kulinarische Verführungen: Glühwein, Kartoffellocken, Bratwurst, Crepes, heiße Seelen, Dampfnudeln, Apfelküchle und Schupfnudeln.

Anbieter sind unter anderem auch lokale Vereine wie die Singolder Faschingschaoten, die Menkinger Narren oder der TSV Schwabmünchen. Außerdem gibt es beim Hoigarten 2023 wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Engelspiel, Musik, Besuch des Nikolauses und Tanzvorführung.

Neu 2023: Gewinnspiel beim Hoigarten

Neu ist beim Hoigarten 2023 das „Weihnachtstassen-Gewinnspiel“ der Werbegemeinschaft Schwabmünchen. Wer beim Hoigarten eine Weihnachtstasse kauft, sichert sich dabei die Chance auf viele tolle Preise. Jedes Los gewinnt, verspricht dabei die Werbegemeinschaft.

Für eine weihnachtliche Atmosphäre im Stadtgarten sorgen überdies viele beleuchtete Weihnachtsbäume und die fünf Schaubuden des Wurzelkindergartens, in denen eine Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Auch ein Karussell erwartet dort die kleinen Besucherinnen und Besucher.

