Das gibt es auf dem Ostermarkt in Pöttmes 2024

Am Sonntag, 17. März 2024, findet von 11 bis 18 Uhr der Ostermarkt und ab 13 Uhr der verkaufsoffene Sonntag in Pöttmes statt. Worauf man sich freuen kann.

Wenn sich die Sonne wieder öfter blicken lässt und es langsam Frühling wird, findet auch der jährliche Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Pöttmes statt. Am Sonntag, 17. März 2024, können die Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr an rund 30 Marktständen und ab 13 Uhr in den Pöttmeser Geschäften einkaufen.

Angeboten wird allerlei Selbstgemachtes. Das gibt es an den Marktständen zu kaufen:

Imkereispezialitäten

Produkte aus Alpakawolle

Edelbrände

Liköre

Käse

Oster- und Frühlingsdeko

Blumenkränze

Osterkerzen

Gedrechseltes, Genähtes und Geflochtenes

Bayerische Kleidung

Häkelwaren

Puppenbekleidung

Weil Bummeln hungrig macht, ist auch für Köstlichkeiten gesorgt. Neben Getränken von Boandlbräu kann man sich in Pöttmes auf Steckerlfisch, gefüllte Pizzateigvariationen, Würstel vom Grill und Crêpes freuen.

Das Markttreiben wird begleitet von einem Rahmenprogramm für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Mit Aktionen wie einem österlichen Malkurs, Pfeilwerfen, Luftballonkunst und Karussell kommt garantiert keine Langeweile auf.