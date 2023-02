Livestreams und Videodrehs bei ABOUT US in Augsburg

In der alten Therme in Königsbrunn gibt es ein Studio, in dem junge Menschen mit professionellem Equipment Videos produzieren können.

„Wer sich für Film und Video begeistert, hat sich eines der teuersten Hobbys gewählt, die es für junge Menschen gibt“, erklärt Fabian Heißerer. Das gilt besonders dann, wenn man hochwertige Videos produzieren will, die nicht mit einer Handykamera aufgenommen wurden. Zusammen mit Manuel Hagen, Jessica Frank und Lucas Hübner ist Fabian Heißerer einer der Gründer und Leiter von ABOUT US. Dabei handelt es sich um ein Filmstudio in der ehemaligen Therme in Königsbrunn. Die sogenannte Contentschmiede wurde mit dem Ziel gegründet, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich kreativ zu verwirklichen und mit professionellem Equipment hochwertige Video- und Bildformate zu produzieren.

Wie das Filmstudio entstand

Bereits während des Lockdowns hatte sich im Jugendzentrum MatriX in Königsbrunn eine Gruppe videobegeisterter Jugendlicher und junger Erwachsener zusammengefunden. Diese hatte begonnen, verschiedene Inhalte live im Internet zu übertragen. Dazu gehörten beispielsweise Quizshows. Auch Computerspiele übertrug das Team live im Internet, wie das Spiel „GeoGuessr“. Das ist ein Geografie-Computerspiel, bei dem die Teilnehmenden eine zufällige Aufnahme aus Google Street View präsentiert bekommen. Anhand der Hinweise müssen sie dann erraten, wo das Bild aufgenommen wurde.

Gerade während der Pandemie, wo das Treffen von Freunden nur eingeschränkt möglich war, zeigten die Jugendlichen, welches Potenzial soziale Medien wie YouTube und Twitch haben. Die Livestreams sorgten nicht nur für Unterhaltung in einer – gerade für junge Menschen – schweren Zeit. Sie machten ein Miteinander im digitalen Raum möglich.

Beim BKJFF Filmfestival war das Team von ABOUT US für die Echtzeitübertragung der Veranstaltung verantwortlich. Foto: ABOUT US

Umbau der Königstherme zum Studio

Als 2021 eine Förderung unter dem Titel „#ideenfürdiejuged“ vom Sozialministerium ins Leben gerufen wurde, ergriff das Team diese Chance. Mit ihrer Idee, ein Filmstudio von jungen Menschen für junge Menschen aufzubauen, überzeugten sie im November 2021 die Projektjury und bekamen eine Förderung im fünfstelligen Bereich, um das geplante Filmstudio zu bauen.

Im darauffolgenden Monat begannen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit den Umbauarbeiten in der ehemaligen Königstherme in Königsbrunn. Innerhalb von drei Monaten entstand so aus einem ehemaligen Lagerraum ein Studio mit modernem Equipment und jeder Menge Möglichkeiten. Die Renovierungsarbeiten erledigten die jungen Erwachsenen soweit es möglich war selbst. Dabei hieß es Learning by Doing. So lernten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie man Fliesen von den Wänden schlägt, Wände streicht und Laminat\boden verlegt.

„Beim Bau des Studios war uns wichtig, dass alles im Studio eine Kulisse sein kann“, erklärt Lucas Hübner. Deshalb kann man das Studio in drei Bereiche unterteilen, die jeweils eine andere Szenerie bilden. Es gibt einen gemütlichen Lounge-Bereich, eine Ecke mit Esstisch und Stühlen sowie ein kleines Wohnzimmer.

Während im Studio gedreht wird, kann der Raum nebenan genutzt werden, um Regie zu führen, Videos zu schneiden und den Ton zu bearbeiten. „Hier befand sich ursprünglich mal eine Toilette“, erklärt Manuel Hagen. „Wir haben die Fliesen verspachtelt und eine Kabelbox verlegt, mit der wir problemlos die Scheinwerfer und unser anderes Equipment mit Strom versorgen können“, führt er weiter aus.

Videodrehs auf dem Plärrer und Modularfestival

Seit April vergangenen Jahres ist das Studio nun vollendet. Seither ist viel passiert: Als Sender streamte ABOUT US nicht nur zahlreiche Online-Inhalte live. Auch auf dem Modular-Festival und dem Plärrer war das dynamische Team unterwegs und drehte. Im Event-Livestreaming tat sich die Gruppe ebenfalls hervor. So filmten und übertrugen sie beispielsweise das regionale Finale des BKJFF Filmfestivals. Bei der überregionalen Auswahl hat das Team mit dem Kurzfilm „accept everyone“, der auf dem ABOUT US-Youtubekanal zu sehen ist, auch selbst teilgenommen und den dritten Platz gewonnen.

Darüber hinaus arbeitet das Team von ABOUT US auch immer wieder mit dem örtlichen Gymnasium zusammen. Für den Tag der offenen Tür beantwortete der Schulleiter direkt aus dem Studio die Fragen der zugeschalteten Eltern und künftigen Schüler und Schülerinnen. Aber auch kleinere Projekte, wie die Videovorstellung der Bewerberinnen und Bewerber für das Schülersprecheramt, wurden im Studio aufgezeichnet. Beim aktuell stattfindenden P-Seminar des Gymnasiums zum Thema Film steht das Team außerdem als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützt bei Fragen

Immer wieder ist das Team von ABOUT US in Augsburg unterwegs, um neue Videos zu produzieren. Foto: ABOUT US

Das Studio von ABOUT US in Augsburg: Ein Raum für kreative Ideen

In der Contentschmiede in Königsbrunn sind alle jungen Menschen willkommen, die gerne mit dem Medium Film, Sound oder Bild arbeiten möchten, kreative Ideen haben oder einfach mal bei einem Projekt mitmachen wollen. Dazu sind auch keine großen Vorkenntnisse erforderlich.

Aktuell arbeitet das Team von ABOUT US an einem neuen Konzept für das Studio. Denn nach dem Auslaufen der Förderung muss das Team, bestehend aus Schülern, Studierenden und Arbeitenden, das Studio mit seinem eigenen Geld unterhalten. Dazu zählt beispielsweise auch die Miete, die sie an die Stadt zahlen müssen. „Wir wissen auch nicht, wie lange wir in der alten Therme bleiben können, da die Stadt diese gerne abreißen möchte.“, sagt Hübner.

Ziel des Teams bleibt es jedoch, kreativen Köpfen aus der Region den Raum, das Equipment und die nötige Verstärkung zu liefern, damit diese ihre Projekte frei umsetzen können.

ABOUT US Media Studio