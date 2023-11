Mit dem Kathreinmarkt in Aindling beginnt die Adventszeit

In Aindling findet am Samstag, 24. November 2023, und Sonntag, 25. November 2023, der Kathreinmarkt statt. Was die Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Der Kathreinmarkt in Aindling läutet am Wochenende vor dem ersten Advent traditionell die Advents- und Weihnachtszeit ein. Der Markt beginnt am Samstag, 25. November, um 17 Uhr.

Offiziell eröffnet wird eine Stunde später durch Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, im Anschluss unterhalten die Bläser des Musikvereins Aindling. Der Nikolaus schaut vorbei und hält für alle Kinder eine kleine Überraschung bereit. Davor und danach können die Kleinen im Märchenzelt zu jeder vollen Stunde spannende Geschichten hören. Das Märchenzelt wird von der örtlichen Bücherei organisiert.

Am Sonntag, 26. November, öffnet der adventliche Markt bereits um 11 Uhr. Mittags können die Besucherinnen und Besucher dem Kinderchor St. Martin lauschen. Das ist nicht die einzige musikalische Unterhaltung. Die Alphornbläser und das Marktorchester des Musikvereins spielen auf. Ebenso schaut der Nikolaus der mit kleinen Geschenken vorbei und am Nachmittag werden die Geschichten im Märchenzelt vorgelesen. Marktende ist am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr.

Das Programm auf dem Aindlinger Adventsmarkt im Überblick

Am Samstag, 25. November 2023, können sich Besucherinnen und Besucher auf dieses Programm freuen:

17 Uhr Beginn des Marktes 18 Uhr Offizielle Eröffnung duch Bürgermeisterin Hitzler Bläser des Musikvereins Märchenstunde im Märchenzelt 18.30 Uhr Besuch vom Nikolaus 19 Uhr Märchenstunde im Märchenzelt 20 Uhr Märchenstunde im Märchenzelt 23 Uhr Marktende

Am Sonntag, 26. November 2023, gibt es dieses Programm auf dem Kathreinmarkt in Aindling:

11 Uhr Beginn des Marktes 13 Uhr Kinderchor St. Martin 14 Uhr Märchenstunde im Märchenzelt 15 Uhr Märchenstunde im Märchenzelt 15.30 Uhr Alphornbläser 16 Uhr Marktorchester Märchenstunde im Märchenzelt 17 Uhr Alphornbläser 17.30 Uhr Besuch vom Nikolaus 19 Uhr Marktende

Diese Stände gibt es auf dem Kathreinmarkt in Aindling 2023

Kulinarisch kann man sich auf Weihnachtsmarktklassiker wie Grillwürstchen, Steaks, Reiberdatschi und süße Köstlichkeiten freuen. Ebenso gibt es Fisch und andere Spezialitäten. Auch Glühwein & Co. werden auf dem Kathreinmarkt nicht fehlen. Die Essens- und Getränkestände werden überwiegend von den Aindlinger Ortsvereinen bewirtet.

Nicht nur zum Schlemmen, auch zum gemütlichen Bummeln lädt der Kathreinmarkt ein. Neben zahlreichen Ständen mit Kunsthandwerk und Selbstgemachtem gibt es Weihnachtliches wie Krippen und Adventsdeko-Artikel zu kaufen. Mit den Einkäufen kann man nach einem Besuch in Aindling auch das eigene Zuhause adventlich schmücken – denn in Weihnachtsstimmung ist man nach dem Kathreinmarkt sicher.