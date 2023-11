Das ist beim Adventsmarkt am Helmut-Haller-Platz 2023 los

Die Werbegemeinschaft und ARGE Oberhausen laden zum Adventsmarkt am Oberhauser Bahnhof ein. Dort geht es am 2. und 3. Dezember 2023 weihnachtlich zu. Programm und Öffnungszeiten ...

Nicht nur über der Augsburger Innenstadt liegt dank Christkindlesmarkt adventlicher Zauber, auch in den Stadtteilen duftet es immer wieder nach Glühwein und Bratwurst. In Oberhausen ist es am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember 2023, so weit. Dann findet der von der Werbegemeinschaft und der ARGE Oberhausen organisierte Advent am Oberhauser Bahnhof statt.

Öffnungszeiten des Adventsmarkts in Oberhausen

Samstag, 2. Dezember 2023, geöffnet von 14 bis 19 Uhr

Sonntag, 3. Dezember 2023, geöffnet von 14 bis 18 Uhr

13 festliche geschmückte Stände sind dann aufgebaut, die Kinder dürfen sich wieder auf Lebkuchen verzieren und Stockbrot backen freuen. Erstmals gibt es ein Märchenzelt, bekannte Gesichter werden vorlesen.

Das Programm zum Oberhauser Adventsmarkt 2023

Samstag, 2. Dezember 2023:

ab 14 Uhr: Adventsmarkt mit musikalischer Einstimmung durch den Kinderchor St. Peter und Paul

14.30 Uhr: Offizielle Eröffnung mit dem Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle

15 bis 17 Uhr: Stockbrot backen und Lebkuchen verzieren mit den Teams vom Historischen Verein und Stadtjugendring, dazwischen weihnachtliche Geschichten im Märchenzelt (auch sonntags)

17 Uhr: Lichtertanz der Kinder von der ev.ekit.net St. Johannes und anschließend Kindersingen mit der Löweneck-Schule

18 Uhr: Auftritt des Kosakenkrajs

19 Uhr: Ende

Sonntag, 3. Dezember 2023:

14 Uhr: Beginn mit „let’s brass“ Bläsergruppe Inningen

14.30 bis 15.30 Uhr: Weihnachtliche Geschichten am Märchenzelt

15.30: Gemeinsames Singen mit dem CVJM Augsburg

16.30 Uhr: Besuch von Nikolaus mit Engel mit anschließender Verteilung von Süßigkeiten an die Kinder. Zum Ausklang spielt die Jugendbläsergruppe der Musikschule Zerola

18 Uhr: Ende

Kulinarisches beim Adventsmarkt in Oberhausen

Natürlich gibt es auch heuer wieder ein vielseitiges kulinarisches Angebot. Ob Schupfnudeln oder slowenische Spezialitäten, Brat- und Currywürste, eine wärmende Suppe, süße und pikante Crêpes oder Börek – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. „Die Werbegemeinschaft und ARGE Oberhausen bedanken sich ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen und bei der Bäckerei Balletshofer für die Unterstützung“, so Hannelore Köppl, die Vorsitzende beider Vereine.

Lesen Sie dazu auch