Geschenkideen aus der Region Aichach

So langsam wird's Zeit: Wer noch keine Geschenke für Weihnachten hat, für den haben wir tolle Tipps aus der Region Aichach. Das werden Ihre Liebsten staunen.

Erst eins, dann zwei, dann drei – wer kennt das Lied zum Advent nicht? Und tatsächlich, morgen brennt bereits das dritte Lichtlein am Kranz. Höchste Zeit also, die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten einzutüten. Doch leichter gesagt als getan – denn oftmals mag einem die richtige Idee nicht so recht in den Sinn kommen.

Wie so oft ist die Lösung gar nicht weit entfernt: Regional ist im Trend – und damit auch ganz vorne bei den Geschenkideen. Das kann ein Kalender mit den schönsten Gärten der Region – mit dem man sogar karitative Zwecke unterstützt – genauso sein wie ein individuell zusammengestellter Geschenkkorb vom landwirtschaftlichen Erzeuger aus der Nachbarschaft.

Ein echter Geheimtipp des Wittellsbacher Land Vereins

Apropos: Genießen ist das Zauberwort. Und damit wären wir beim Essen oder genauer gesagt: beim Kochen. Wer hier nach Anregungen sucht, für den haben wir einen Geheimtipp: das neue Kochbuch „Kulinarische Streifzüge durchs Wittelsbacher Land – Familienrezepte im Wandel der Jahreszeiten“, das der Wittelsbacher Land Verein herausbringen wird. „Nah kaufen, gut essen“ lautet der Titel des Projektes „Na(h) gut“ des Vereins. Aufbauend auf dieser Philosophie veröffentlicht er nun das Kochbuch, in dem der Fokus auf regionale Zutaten gelegt wird.

Geschenkidee in Aichach: Wie das schmeckt!

Auf rund 160 bunten Seiten werden darin feine, pfiffige und auch ungewöhnliche Rezepte präsentiert, die mit vor Ort wachsenden Gemüse- und Obstsorten sowie heimischen tierischen Produkten zubereitet werden können. Als Highlight verraten acht Köche und Spezialitätenwirte aus dem Wittelsbacher Land ihre Rezepte für jeweils ein Drei-Gänge-Menü, das zu Hause nachgekocht werden kann.

Eine weitere Besonderheit ist der Projektbezug: Es wurde darauf geachtet, das Buch kinderfreundlich und bunt zu gestalten und aufzuzeigen, welche Tätigkeiten Kinder in einem bestimmten Alter in der Küche bereits übernehmen können. So macht gemeinsames Kochen Spaß und zu Hause schmeckt es ja ohnehin am besten. pm/va

Und so geht's!:

Das Kochbuch kann beim Wittelsbacher Land Verein vorbestellt werden. Man erhält dafür einen Gutschein, der gegen das Buch getauscht werden kann, sobald dieses vorrätig ist.