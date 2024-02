Wittelsbacher Land

ANZEIGE

Köstliche Knolle: Süßkartoffel aus Inchenhofen

Auf dem Sieber Hof in Inchenhofen werden Süßkartoffeln angebaut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt der Anbau nun richtig gut.

Süßkartoffen wachsen auch in Bayern. Genau genommen baut Familie Sieber auf ihrem Hof in Inchenhofen die Knollen an. Wie die tropischen Pflanzen ins Wittelsbacher Land kamen...

Von Katinka Bruckmeier