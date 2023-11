Das bietet Hörmann-Reisen rund um Ski und Snowboard

Das Augsburger Reisebüro Hörmann-Reisen ist auch für den Winter 2023/24 der Ansprechpartner, wenn es um individuelle Reisen in traumhafte Ski- und Snowboard-Gebiete oder um Ski- oder Snowboardkurse geht.

Auch in dieser Skisaison bringt Hörmann-Reisen seine Kunden bis April wieder jede Woche nach Méribel, in das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt. Eingerahmt von den Tälern von Courchevel/La Tanja und Val Thorens/Les Menuires bietet die hochalpine Kulisse des Skigebietes „Les Trois Vallées“ grandiose Ausblicke auf den Mont Blanc und die umliegenden 3000er und 4000er.

Vor allem Les Trois Vallées, zu dem acht Skigebiete zählen, hat sich einen Spitzenplatz unter Freunden des Skisports erobert. Mit mehr als 600 Pistenkilometern gilt es für viele Skifahrer als das absolute Nonplusultra.

Mit Hörmann-Reisen nach Méribel

Seine Beliebtheit verdankt Méribel nicht nur seiner perfekten Lage im Mittelpunkt des Skigebiets Trois Vallées, sondern auch seiner absoluten Schnee- Sicherheit, den zahlreichen Abfahrten, über 200 Liftanlagen, 10.000 Hektar Tiefschnee-Reviere, unzähligen Touren-Abfahrten, Boarder- Parks, Restaurants für Genießer, Wellness-Oasen und seiner internationalen Wintersportszene von mondän bis familiär.

Die drei Täler sind für Skifahrer und Snowboarder ein Paradies – kurzum ein ideales Revier für alle, die auf kilometerlangen markierten Pisten oder auf unberührten Pulverschnee- Hängen fahren wollen. Mit Hörmann Reisen wird dieser Wintertraum wahr – jede Woche.

Ski- und Snowboardkurse mit Hörmann

Auch für kleine und große Skianfänger ist Hörmann der richtige Ansprechpartner. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen – hier ist sicheres Lernen mit Spaß und Erfolg garantiert! Gemeinsam mit den ehemaligen Ski- & Snowboardschulen ASS, Ski- und Snowboardschule Sports College und der No Limits Snowboardschule ist so Schwabens größte Ski- und Snowboardschule entstanden. Im 5-Sterne-Fernreisebus geht es mit Bordfrühstück und Reiseleistung nach Nesselwang, Jungholz und Oberjoch.

Kleine Gruppengrößen bis maximal sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie professionelle Lehrerinnen und Lehrer sorgen für schnelle Fortschritte. Und wer Skifahren erst für sich entdecken will, muss auch nicht gleich die gesamte Ausrüstung kaufen, sondern kann der Verleihservice der Extraklasse nutzen.

Reisen in die schönsten Skigebiete

Hörmann-Reisen bietet natürlich auch eine große Auswahl an 1-, 2-, 3-Tages-Skireisen in die schönsten Skigebiete in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und Italien. Für eine längere Skireise geht es nicht nur Méribel, sondern auch in diese traumhaften Destinationen: