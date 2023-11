Ein Traum an Bord

Mit Hörmann-Reisen geht es mit dem Luxus-Kreuzfahrtschiff von Dubrovnik über Santorini bis nach Athen. Begleitet wird die Reise von spannender Unterhaltung und einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Auf der MS EUROPA 2 tauchen Urlauberinnen und Urlauber in eine glitzernde Welt voller Luxus, kulinarischer Highlights und außergewöhnlicher Bordunterhaltung ein. Zwischen Dienstag, 1. Oktober 2024, und Donnerstag, 10. Oktober 2024, lädt das Kreuzfahrtschiff zu einer unvergesslichen Reise von Dubrovnik in die Ägäis nach Santorin bis Piräus ein. Wer bis Donnerstag, 30. November, bei Hörmann-Reisen bucht, profitiert darüber hinaus noch von zehn Prozent Frühbucherrabatt.

Doch zunächst mehr über das Luxus-Kreuzfahrtschiff: Die MS EUROPA 2 gehört zur deutschen Reederei Hapag-Lloyd Cruises und bietet 250 stilvolle Suiten auf sieben Decks. Mit Platz für 500 Gäste, die von 370 Crew-Mitgliedern rund um die Uhr umsorgt werden, ist das Schiff wie gemacht für kleinere Häfen und abgelegene Buchten abseits der gängigen Routen. Dennoch lässt es in puncto Großzügigkeit und Ausstattung keine Wünsche offen. Das beweist auch die Auszeichnug des Berlitz Cruise Guides 2020 mit der Bestnote 5-Sterne-plus. Und auch Kundenbewertungen bezeichnen die Kreuzfahrt als außerordentliches Erlebnis. Darüber hinaus erwartet die Gäste folgendes Programm:

Am ersten Tag geht es mit dem Hörmann-Reisebus zum Flughafen München. Von dort aus bringt die Airline die Urlauberinnen und Urlauber nach Dubrovnik, wo sie auf der EUROPA 2 einschiffen.

Am darauffolgenden Tag legt das Kreuzfahrtschiff in Split in Kroatien an. Die Stadt ist bekannt für ihren gut erhaltenen römischen Diokletianpalast, die eindrucksvollen Wasserfälle im Krka-Nationalpark und die Kathedrale des Heiligen Domnius. Weitere Highlights sind die Riva-Promenade mit ihren Cafés und Bars sowie das pulsierende Stadtleben.

Von Montenegro bis Athen

Der dritte Tag führt die Gäste in die rund 2000 Jahre alte Hafenstadt Kotor im Süden Montenegros. Hier gibt es mittelalterliche Bauten und venezianische Paläste zu bestaunen.

An Tag vier legt das Schiff in Korfu – der grünen Insel Griechenlands – an, bevor die Reisenden den fünften Reisetag an Bord verbringen. Auf See sorgt ein umfangreiches Programm mit Akrobatik, Tanz, Comedy, interessanten Talks, Vorträgen oder bewegender Musik von Klassik bis Pop für Unterhaltung.

In den folgenden Tagen legt das Schiff dann in den griechischen Städten Naupila, Idra, Santorin und Mykonos an. Die Hafenstadt Naupila, auch Nafplio genannt, bietet eine malerische Altstadt mit engen Gassen, gepflasterten Plätzen und bunten Gebäuden. Zu entdecken gibt es die Festung Palamidi, die Akropolis von Nauplia, der Syntagma-Platz und die Bourtzi-Festung auf einer kleinen Insel vor der Küste.

Eine faszinierende Geschichte erzählt auch Santorini. Die Stadt liegt auf einer Vulkaninsel und war einst eine blühende minoische Siedlung. Heute sind die Ruinen von Akrotiri ein beeindruckendes archäologisches Ausgrabungsgebiet, das einen Einblick in das antike Leben bietet. Die charakteristische Architektur von Thira mit den weißen Häusern und blauen Kuppeln ist ebenfalls sehenswert. Die atemberaubende Aussicht von den Klippen von Oia und der berühmte Sonnenuntergang sind ein Muss.

Die Reise endet schließlich in Athen. Von dort aus geht es mit dem Flugzeug zurück nach München, wo der Hörmann-Reisebus die Reisenden nach Augsburg bringt.