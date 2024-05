Oper und Musical auf der Freilichtbühne in Augsburg

Große Emotionen unter dem Sternenhimmel: Auf der Freilichtbühne in Augsburg sorgen im Sommer 2024 die Oper Turandot und das Musical Sister Act für Unterhaltung.

Die Lösung oder den Tod – das erwartet die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr beim Staatstheater Augsburg. Und zwar auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg. Hier ist diesen Sommer wieder Unterhaltung vom Feinsten geboten. Mit Spannung, Musik und natürlich Drama.

Ab Samstag, 15. Juni 2024, läuft Turandot, die letzte Oper von Giacomo Puccini in drei Akten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das großformatige, mystische Bühnenwerk in der romantischen Kulisse der historischen Wallanlagen genießen. Mit beeindruckenden Bildern entführt sie die Oper in fremde Welten. Voller Spannung können die Gäste verfolgen, wie sich Prinz Calàf inkognito den Prüfungen der Prinzessin – dem Mädchen aus Turan – stellt, an deren Ende ihn ihre Hand oder der Tod erwartet.

Sister Act auf der Freilichtbühne und Nonnen mit Harlem-Power

Weniger märchenhaft, dafür umso rasanter, geht es ab Samstag, 6. Juli 2024, beim Musical Sister Act zu. Hier werden Besucherinnen und Besucher Zeugen, wie eine Sängerin – auf der Flucht vor einer Todesdrohung – in einem Kloster untertaucht. Ganz nach Harlem-Tradition krempelt die Hauptdarstellerin Dolores dort einen Nonnenchor zu einem schmissigen Gospel-Ensemble um.

Mit renommierten Sängerinnen und Sängern, beliebten Schauspielerinnen und Schauspielern des Staatstheaters und der Live-Band Abyss & The Holy Horns ist das von Alan Menken komponierte Werk ein mitreißendes Musical. Dieses feiert – ebenso wie der Film mit Whoopi Goldberg in der Rolle der Deloris – den Esprit von Popmusik und Gospelgesang.

