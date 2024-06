Mit den Reiseprofis aus Ausburg zum Traumurlaub

Urlaub kann man selber suchen und buchen - das kostet Zeit, Nerven und am Ende ist man möglicherweise doch enttäuscht. Mit Profis aus dem Reisebüro ist das anders.

Es gibt Urlaube, die kurz vom Alltag ablenken, und dann gibt es Urlaube, die im Gedächtnis bleiben. Solche kann man zum Beispiel bei den Tourismusunternehmen vor Ort buchen. Denn da sind echte Profis am Werk, die mit Expertise und Engagement dafür sorgen, dass jede Reise zur unvergesslichen Zeit wird.

Das geht bei der Suche nach der perfekten Destination los und endet bei etwaigen Re-klamationen. Dazwischen ist nichts als Auszeit und Erholung vom Alltag. Ob man sich die lieber faul am Strand gönnt oder beim Actionurlaub in den Bergen, bei der Luxusbusreise oder auf dem Kreuzschiff, bei kulturellen Events oder im Freizeitpark – da hat jeder und jede ganz eigene Vorlieben. Und das Reisebüro des Vertrauens die passende Lösung.

Diese Vorteile bieten Reisebüros

Der größte Vorteil für Kundinnen und Kunden: Sie werden von A bis Z betreut und müssen sich um nichts kümmern. Statt ewig langer Suche im Internet, umständlichen Preisvergleichen und anonymen Angeboten erhält man dort ein stimmiges und individuell erarbeitetes Reiseprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Das persönliche Gespräch mit Beraterin oder Berater ist eben durch nichts zu ersetzen.

In gut sieben Wochen sind Sommerferien. Höchste Zeit also, den Familienurlaub in trockene Tücher zu packen. Frühbucherrabatte gibt es zwar für den Sommerurlaub nicht unbedingt mehr, aber Angebote dafür noch ausreichend. Hier und da kann man sogar schon einige Last-Minute-Schnäppchen machen – oder auch schon eine Reise für die Wintermonate planen. Denn fast genauso schön wie der Urlaub selbst ist die Vorfreude auf die freie Zeit – erst recht, wenn sie so perfekt durchdacht und geplant ist, wie es nur die Reiseprofis in den Tourismusunternehmen können.

Aktuelle Angebote von Reisebüros aus Augsburg und Umgebung



Entspannter und preiswerter Badeurlaub mit Hörmann-Reisen

Ab in den Süden heißt es in den Sommerferien. Dahin, wo die Sonne viele Stunden am Tag scheint und das Meer bis auf 25 Grad erwärmt. Neben kroatischen Küsten mit ihrem kristallklaren Wasser und romantischen Fischerhäfen gehört die italienische Adria zu den beliebtesten Zielen für einen Badeurlaub in den Sommerferien. Auch der Gardasee ist einfach traumhaft schön – egal, ob in Riva oder Limone oder Bardolino.

Lignano liegt beispielsweise auf einer Adria-Halbinsel, die von Lagune und Meer umgeben ist. Und am breiten Sandstrand von Bibione , dem Nachbarort, finden alle Badegäste ausreichend Platz für einen entspannten und ruhigen Tag am Strand.

Wer in den Sommerferien Lust auf Badeurlaub hat, den fährt Hörmann jede Woche an die italienische Adria ( Bibione , Lignano, Milano Marittima, Cesenatico , Bellaria ), an den Gardasee oder nach Kro-atien (Porec, Rovinj , Rabac , Mali Losinj , Insel Rab ).

Die hochwertigen Hotels liegen direkt am Strand. Die Gastronomie vor Ort verwöhnt die Gäste mit traditioneller Küche. Zudem gibt es günstige Familienangebote mit attraktiven Kinderermäßigungen, so zum Beispiel das Hotel Gallia in Cesenatico : Das familiäre ***-Hotel bietet Ferien mit Vollpension inklusive Getränken zu allen Mahlzeiten und attraktiven Preisen für Familien mit Kindern.

Die Anreise zum Urlaubsort mit dem klassifizierten Reisebus ist denkbar entspannt. Es ist ausreichend Platz für die Beine dank großzügigem Sitzabstand, der garantiert, dass der Reisegast seine Beine fast wie im Strandkorb ausstrecken kann. Wer nicht selbst am Steuer sitzen muss, kann sich schon auf dem Weg in den Urlaub erholen. Und den Kindern gefällt eine Busfahrt dank mehr Bewegungsfreiheit sicherlich viel besser, als stundenlang im Auto zu sitzen.

Übrigens: Die Vertragshotels von Hörmann Reisen in Italien und Kroatien haben bereits jetzt schon viele Buchungseingänge für den Sommerurlaub, daher werden die Zimmerkontingente zu einigen Terminen bereits knapp. Die Reise-Experten raten daher dringend, die Buchung der Badereise baldmöglichst vorzunehmen.



Ans Meer mit Hörmann-Reisen: Die kroatische Adria lädt mit ihrem glasklaren Wasser zum Planschen und Schnorcheln ein. Foto: mmphoto, stock.adobe.com

Die Welt entdecken mit Oscar Reisen – In der Welt zu Hause sein

Oscar Reisen – In der Welt zu Hause sein bringt seine Kundinnen und Kunden an Bord des klassisch-eleganten Hochseeschiffs Vasco da Gama von nicko cruises zu den wunderbarsten Orten der Welt. Mit einer Schiffsgröße von 1000 Passagieren erreicht das Kreuzfahrtschiff die faszinierenden Orte abseits der ausgetretenen Pfade.

Egal, ob man vom Nordkap träumt, vom Mittelmeer oder gar von einer Weltreise: Auf diesem vergleichsweise kleinen Schiff kann man Kreuzfahrtfeeling pur erleben. Auf der Vasco da Gama sorgt das deutschsprachige Servicepersonal für eine familiäre Atmosphäre – egal ob in einem der fünf Restaurants oder in den sieben Bars und Cafés an Bord, die mit viel Liebe zum Detail eingerichtet wurden.



Kreuzfahrten mit Oscar Reisen: Die Vasco da Gama ist vergleichsweise klein, bietet aber großen Komfort – das schafft eine einzigartige familiäre Atmosphäre. Foto: nicko cruises

Der beheizbare Swimmingpool auf dem Lido Deck ist dank des flexiblen Glasschiebedachs ganzjährig und wetterunabhängig nutzbar. Abgerundet wird das Bordprogramm durch erstklassige Unterhaltung mit bordeigenen Shows, abwechslungsreicher Livemusik und landeskundlichen Vorträgen.

Oscar Reisen steht mit seinem Team in der Bäckergasse für erstklassige Beratung und Reisen, die bleibende Erinnerungen schaffen.

Im Luxusreisebus von Nussbaum Reisen beginnt der perfekte Urlaub

Mit dem Bus zu verreisen bedeutet, umweltfreundlich unterwegs zu sein, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. In den 4*- und 5*-Luxusreisebussen von Nussbaum Reisen beginnt der perfekte Urlaub schon mit der Anreise. Dort wird man von Profis chauffiert, kann sich entspannt zurücklehnen und den Start der verdienten Auszeit genießen.

Im Sommerprogramm geht es unter anderem zu den schönsten Alpenseen, zum Glacier-Express mit seiner atemberaubenden Strecke oder in die abwechslungsreiche, zauberhafte Landschaft der Provence. Eine einzigartige Reise von der Elbe zur Spree erwartet Kundinnen und Kunden im September außerdem bei der Flusskreuzfahrt mit der MS Elbe Princesse von Hamburg nach Berlin .

Und auch eine Fahrt nach Stuttgart lohnt sich mit Nussbaum Reisen: Musicals wie „Disneys Tarzan“ oder neu ab November „Disneys Die Eiskönigin – Das Musical“ begeistern große und kleine Gäste gleichermaßen. Im herrlichen Festspielhaus Füssen kann man „ Zeppelin – Das Musical“ oder „Hundertwasser“ erleben. Bei vielen weiteren Musik- und Kulturreisen erwarten die Gäste musikalische Schmankerl, etwa das Rheingau Musikfestival , die Erfurter Domstufen-Festspiele oder die Konzerte in Grafenegg .

Für Radl-Begeisterte bietet Nussbaum Reisen entspannte Genussradtouren an. Brandneu ab dieser Saison sind die Rad-Tagesfahrten – selbstverständlich immer mit dem eigenen Rad, das im neuen Anhänger „Bikeliner“ sicher transportiert wird.

Ob Entspannung, Kultur oder Sport – das engagierte Team von Nussbaum Reisen findet für jeden und jede den perfekten Urlaub.

Mit RED Touristik die Hamburger Elbphilharmonie erleben

Seit 2016 prägt ein Bauwerk die Hamburger HafenCity wie kein zweites: Die Elbphilharmonie ist das neue Wahrzeichen der Stadt und ein Konzerthaus der besonderen Art. Es besticht nicht nur durch seine markante Fassade, sondern auch durch seine hochmoderne Akustik. Mit RED Touristik kann man dieses einzigartige Kulturdenkmal auf besonders komfortable Weise erleben.

Am Donnerstag, 3. Oktober, geht es mit dem 5*-Liegebus ins Premium-Hotel Scandic Emporio im Hamburger Zentrum. Am darauffolgenden Tag erwartet die Gäste der Höhepunkt ihrer Reise: eine Matinée der Symphoniker Hamburg . Geboten wird eine musikalische Reise über den Atlantik , beginnend mit den vielfältigen Klängen und Facetten der amerikanischen Musik in William Grant Stills „Darker America“. Es folgt Samuel Barbers Violinkonzert op. 14. Nach einer erfrischenden Pause bildet Antonín Dvoráks Symphonie Nr. 9, auch bekannt mit dem Beinamen „Aus der Neuen Welt“, den Abschluss der Matinée.

Nachmittags stehen eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse auf dem Programm, bevor es anschließend auf Stadtrundfahrt mit dem eigenen Bus geht. Die Rückreise findet am Samstag, 5. Oktober, statt.

Das exklusive Reisepaket zum Wahrzeichen der Hansestadt Hamburg umfasst folgende Leistungen: Busfahrt mit Reisebegleitung und Bordservice, zwei Übernachtungen im 4-Sterne Hotel inklusive Frühstück, Eintrittskarte PK 5 Großer Saal Elbphilharmonie , Plaza-Ticket Elphi, Stadtrundfahrt Hamburg , Hafenrundfahrt Hamburg , großes Bordfrühstück, Quietvox Kopfhörersystem, Bettensteuer.

Mit Reisewelt24 Land und Leute auf authentische Art kennenlernen

Das Reisebüro Reisewelt24 bietet Kleingruppenreisen von acht bis zehn Personen in die verschiedensten Länder der Welt an. Das Besondere an diesen Reisen ist, dass es sich nicht um Studienreisen oder klassische Rundreisen handelt, sondern um Touren, auf denen man das Land auf die authentische Art kennenlernen kann.

Das gelingt den Reiseleitern dadurch, dass sie alle nötigen Fahrten – soweit möglich – mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten. Außerdem ist die Gruppe viel zu Fuß unterwegs, so kommt sie auch in Ecken abseits von touristischen Hotspots. Gegessen wird gerne in einheimischen Lokalen. Dort lernt man nicht nur die lokale Küche kennen, sondern kommt auch in Kontakt mit Einheimischen.

Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich auf der Homepage von Reisewelt24 die Ziele für dieses Jahr und zum Teil auch schon für nächstes Jahr anschauen. Highlights sind etwa die Postschiffreise mit Hurtigruten nach Norwegen und durch Japan mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen .

Seit 39 Jahren: Reisen für Genießer mit dem Reisebüro hinter dem Perlach

39 Jahre stilvolles Reisen und Urlaub mit Qualität – dafür steht Erika Schmutz, die Inhaberin vom Augsburger Reisebüro hinter dem Perlach . Seit 1985 bucht die Inhaberin mit Begeisterung traumhafte Urlaubsreisen weltweit. Viele ihrer Stammkunden freuen sich seit Jahren auch auf ihre Gruppenreisen für Genießer, die sie mit viel Liebe zum Detail zusammenstellt und persönlich ab Augsburg begleitet.

Für 2024 hat sie noch wenige freie Plätze für die Expedition Arktis auf der komfortablen Hanseatic Inspiration Ende Juli, eine Luxusbusreise nach Mecklenburg-Vorpommern im September und eine wunderschöne Marokko-Rundreise Ende Oktober.

Schon jetzt kann man Winterurlaub 2024/25 buchen. Auch für das Jahr 2025 kann man sich bereits seine Traumreise reservieren, unter anderem Studien-, Erlebnis- und Städtereisen. Kreuzfahrten sind bereits bis 2026 buchbar. Für jeden ist etwas dabei, ob für Alleinreisende, Paare, Familien mit Kindern oder für Young Line Traveller. (pm)

