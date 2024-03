Tipps der Reisebüros aus Augsburg und Umgebung

Planen auch Sie gerade Ihren nächsten Urlaub? Träumen Sie von Palmen oder Berggipfeln? Die Experten der Reisebüros aus Augsburg und der Region hätten da einige Tipps.

Nussbaum Reisen: Starten Sie in den Frühling!

Mit einem Reisebus von Nussbaum startet der Urlaub direkt vor der Haustüre. Foto: Nussbaum Reise

Mit Nussbaum Reisen in den Urlaub: In 4*- und 5*-Luxusreisebussen, chauffiert von Profis, beginnt die perfekte Auszeit: Mit den Urlaubsexperten von Nussbaum Reisen kann man in den Frühling am traumhaften Gardasee starten und entspannte Ostern auf der Sonnenseite der Alpen genießen – in Kärnten oder in der Bilderbuchlandschaft Toskana. Oder man erkundet die Sonneninsel Losinj.

Musicals wie „Tina Turner“ oder „Disneys Tarzan“ erwarten Musikliebhaber in Stuttgart. Die „Zauberflöte – Das Musical“ begrüßt Sie im Festspielhaus Füssen. Bei Musik- und Kulturreisen von Nussbaum kann man Klassiker wie Berlin, Dresden oder Verona erkunden.

Für die Radl-Freunde bietet das Team entspannte Genussradtouren an. Neu ab dieser Saison sind die Rad-Tagesfahrten. Selbstverständlich immer mit dem eigenen Rad, das im neuen Anhänger „Bikeliner“ sicher transportiert wird. Mit dem Bus zu verreisen bedeutet schließlich auch, umweltfreundlich unterwegs zu sein, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.

Oscar Reisen: Urlaub von A bis Z

Lena Baumann, Auszubildende bei Oscar Reisen, hat Text und Anzeige auf dieser Seite gestaltet. Foto: Oscar Reisen

Ferne Länder und attraktive Städte mit Oscar Reisen erleben: Schließen Sie die Augen – stellen Sie sich Ihren Traumurlaub vor. Na, wovon träumen Sie? Wunderschöne Sandstrände und türkisblaues Meer? Eine Städtereise? Oder doch lieber eine Entdeckungsreise durch ferne Länder?

Da lohnt sich der Weg zu Oscar Reisen in die Bäckergasse 8 in Augsburg. Die Experten erstellen ein individuell an Kundenwünsche angepasstes Angebot. Von A wie Australien bis Z wie Zanzibar! Durch den ganzen Alltagsstress bleibt keine Zeit für einen Besuch im Reisebüro? Kein Problem! Die Experten sind telefonisch unter (0821) 509 55 50, per Mail (info@oscarreisen.de.) oder über die Website (oscarreisen24.de) erreichbar. Übrigens: Oscar Reisen hat seit vielen Jahren auch einen guten Namen als Ausbildungsbetrieb.

Reim Reisen: Die Tulpenblüte erleben

Die Tulpenblüte in Holland kann man mit Reim Reisen erleben. Foto: Olena Zn, stockadobe.com

Mit Reim Reisen vier Tage in die Niederlande: Ende April kann man das holländische Tulpenmeer erleben. Am 25. April startet der komfortable Reisebus nach Amersfoort. Das dortige Fletscher Hotel in ruhiger Lage inmitten einer Grünanlage am Stadtrand verfügt über ein Restaurant mit Lounge und schöne, geräumige Zimmer. Aufgrund seiner Lage ist es der ideale Ausgangspunkt für die anstehenden Ausflüge.

Am zweiten Tag geht es nach Amsterdam. Die Hauptstadt der Niederlande kann man bei einer kommentierten Grachtenfahrt erleben, nachmittags steht der Besuch einer Käserei und einer Holzschuhmanufaktur auf dem Programm.

Voll in die Tulpenblüte steigen die Reisenden am dritten Tag ein. Zwischen Leiden und Haarlem erstreckt sich das größte Blumenanbaugebiet Hollands. Man besucht den Keukenhof, größter Blumenzwiebelgarten der Welt. Hier blüht es in allen Farben. Am Nachmittag führt ein Ausflug in die historische Altstadt von Delft. Am 28. April geht es schließlich nach Hause zurück.

Reisebüro hinter dem Perlach: Faszination der Arktis

Mit dem Reisebüro hinter dem Perlach geht es mit der Hanseatic inspiration nach Spitzbergen und Nordostgrönland. Foto: Hnseatic inspiration

Mit dem Reisebüro hinter dem Perlach in den Norden: Ein außergewöhnliches Erlebnis in der Natur verspricht die neue Route im Arktis-Sommerprogramm des Reisebüros hinter dem Perlach. Die Hanseatic inspiration kombiniert zwei der spektakulärsten Nordwelten: Spitzbergen und Nordostgrönland.

Fahrten durch das Eis, Kreuzen vor Gletschern, Passieren enger Fjorde und Anlandungen der Zodiacs für Wanderungen in weiter Tundra lassen die ganze Faszination der Arktis erleben. Von Spitzbergens Wildnis, wo mehr Eisbären als Menschen leben, weiter in den Nordostgrönland-Nationalpark und bis ins weltgrößte Fjordsystem, den Scoresbysund – die Expedition verspricht spektakuläre Eindrücke.

Begleitet wird die Gruppenreise (25. Juli bis 11. August), für die noch einige Kabinen verfügbar sind, von der erfahrenen Erika Schmutz.

Reisewelt24: Ab in den Urlaub

Mit Reisewelt24 geht es in den Traumurlaub. Foto: candy1812, stock.adobe.com

Reisewelt24 macht aus Träumen Wirklichkeit: Die Mitarbeiter von Reisewelt24 sind die Spezialisten für Ihre Traumreise. Das Team hat in den vergangenen Jahren alle Kontinente der Erde erneut bereist. Es wurden Kreuzfahrtschiffe wie auch Flusskreuzfahrtschiffe ausprobiert und getestet.

Mit diesem Wissen und diesen Erfahrungen sind sie gerne Ansprechpartner für die Zusammenstellung des Traumurlaubes, egal ob Kreuzfahrt, eine Kleingruppenreise oder Pauschalreise. Bei Reisewelt24 finden Sie garantiert Ihren Traumurlaub.

Wer lieber individuell unterwegs sein will, findet bei Reisewelt24 Länder-Spezialisten, die auf der ganzen Welt unterwegs waren und viele Destinationen selbst hautnah erlebt haben. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich.

Radreisen mit RED Touristik: Sportlich und vital durch Europa

Lassen Sie doch mal den Stress zuhause, gönnen Sie sich eine Auszeit und bleiben Sie sogar noch aktiv dabei. Die RED-Touristik bietet dafür das perfekte Angebot zwischen Erholung und Sport.

Eine entspannte Anreise und ein sicherer Transport des Fahrrads sind die Maßstäbe, die RED bei ihren Radreisen verfolgt. Voller Vorfreude kann man hier bequem im 5 Sterne Fernreisebus zum Startpunkt reisen und Europa aus einer anderen Sicht erleben.

Von Ein-Tages- bis hin zu Mehrtagesreisen, im neuen Radreisen-Angebot ist für jeden Geschmack etwas dabei. Genießen Sie die traumhaften Radwege auf der Ostseeinsel Rügen, erfreuen Sie sich an dem typisch feinen Ostseesand und behalten Sie die landschaftliche Vereinigung von idyllischem Hinterland und grenzenlosen Meerpanorama immer in besonderer Erinnerung.

Ab in den Süden! Radeln in Slowenien, Radreise durch die Toskana oder gar von Südtirol nach Venedig? Bewältigen Sie außergewöhnlich schöne Strecken mit dem Fahrrad und erblicken Sie eine atemberaubende Aussicht auf die mediterrane Vegetation.

Auf Wunsch sendet die RED-Touristik gerne den Tages- sowie Mehrtagesfahrten-Katalog zu. Schmökern Sie durch die beiden Broschüren und entscheiden Sie sich für die Reise, die genau Ihrem Geschmack entspricht.

Hörmann Reisen: Raus aus dem Alltag, rein in die Natur

Mit Hörmann Reisen besondere Landschaften auf Wanderungen erleben: Oft ist der Alltag geprägt von Stress und Hektik. Höchste Zeit, diesem zu entfliehen und sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Für viele ist jedoch ein Urlaub ohne Bewegung undenkbar. Wer die sprichwörtlichen „Hummeln im Hintern“ hat, möchte auch unterwegs sportlich aktiv sein – und das ist sogar gesund.

Wer viel Stress hat, sollte dem Körper einen Ausgleich bieten. Sportliche Aktivitäten wie Wanderungen wecken Lebensgeister. Ganz nebenbei genießt man noch atemberaubende Naturschauspiele und Körper und Geist schöpfen neue Energie. Genau auf solche Urlaubserlebnisse sind die Wander-Reisen des renommierten Reiseveranstalters Hörmann Reisen ausgelegt. Traumhafte Landschaften, sommerliche Temperaturen und sagenhafte Ausblicke – eine Wander-Reise bietet Abwechslung und Spaß. Und der Urlaub fängt bereits bei der Buchung an, denn die Expertinnen und Experten von HörmannReisen bieten Komplett- Pakete, die keine Wünsche offen lassen.

Die Anfahrt findet entspannt in einem der hochmodernen 5-Sterne-Fernreisebusse LUXUS CLASS statt. Während der Fahrt steht eine qualifizierte Hörmann-Reiseleitung für alle Fragen bereit. Verköstigt werden und Urlauber durch den Bordservice. Auch wer sich für eine Wander-Flugreise entscheidet, wird vor Ort durch einen Hörmann-Reisebus empfangen. Hörmann Reisen trifft eine sorgfältige Auswahl an Top-Hotels, sodass es auch im Urlaub an nichts fehlen wird. Alle Wander-Reisen punkten außerdem mit örtlichen, erfahrenen Guides, optimalen Routen und den besten Zeiten für die jeweilige Tour. Während der gesamten Reise werden die Urlauber von einer qualifizierten Hörmann-Reiseleitung betreut und verbringen die Tage in exklusiven Hörmann-Gruppen mit maximal 25 Wander-Teilnehmern.

Ein besonderes Angebot für eine Wander-Reise bietet Hörmann Reisen vom 27. April bis zum 1. Mai und vom 17. bis zum 21. Juni: fünf Tage Genuss und Wandern an der Küste der Cinque Terre mit den Orten Portovenere und Portofino. Wanderführerin Britta Ullrich, die bereits ein Buch zu den herrlichen Wanderrouten an der ligurischen Küste verfasst hat, informiert die Gäste kenntnisreich über Land, Leute und Natur.