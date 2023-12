"Roam like at home"

Großbritannien: Datenroaming geht auch 2024 weiter

«Roam like at home»: Datenroaming wird in den EU-Staaten zu den gleichen Konditionen wie im Heimatland angeboten. Und das soll auch 2024 noch für Großbritannien gelten.

Den Smartphone-Tarif auf Reisen nutzen wie daheim: Das geht in den 27 EU-Mitgliedsländern, dazu in Island, Liechtenstein und Norwegen. Und auch 2024 in Großbritannien.

