Jetzt die Saisonkarte für 38 Skigebiete sichern

Skifahren in Vorarlberg, Tirol und im Allgäu mit nur einer Karte? Mit dem 3TälerPass kein Problem. Er schließt 38 Skigebiete und Vergünstigungen mit ein.

Der Winter steht vor der Tür und somit auch endlich der Vorverkauf der 3TälerPass-Saisonkarte. Diese bietet auch heuer wieder das perfekte, grenzenlose Skivergnügen in Vorarlberg, Tirol und dem angrenzenden Allgäu. 38 Skigebiete warten mit insgesamt 410 Pistenkilometern auf alle Freunde des vielfältigen Wintersports.

Dazu zählen beeindruckende Wintersportregionen wie Damüls-Mellau, Warth-Schröcken oder der Sonnenkopf im Klostertal. Auch für Familien und den Skinachwuchs gibt es ideale Voraussetzungen in den Skigebieten Laterns, Bödele oder Faschina. Gut zu wissen für alle, die auch im Winter zwischendurch gerne einmal wandern: Die Karrenseilbahn in Dornbirn ist in der 3TälerPass-Saisonkarte inkludiert.

Jetzt die 3TälerPass-Saisonkarte im Vorverkauf sichern

Die 3TälerPass-Saisonkarte ist im 3Täler-Informations- und Verkaufsbüro in Egg, im Online-Shop, bei den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den beteiligten Bergbahngesellschaften erhältlich. Im Vorverkauf ist die 3TälerPass-Saisonkarte bis 17. Dezember noch günstiger. Weitere Informationen zu den Preisen, Ermäßigungen, Vorverkaufsstellen und geöffneten Skigebieten findet man auf der Website 3taeler.at. (pm)

Zahlen und Fakten

38 Skigebiete

171 Liftanlagen

410 Pistenkilometer

Vergünstigungen bei Ski Arlberg und am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher – inklusive Ausflugsbahn Karrenseilbahn in Dornbirn

bei Ski und am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher – inklusive Ausflugsbahn Karrenseilbahn in 3TälerPass-Jahreskarte für das Ganzjahres-Bergvergnügen

Kontakt 3-Täler Touristik GmbH Telefon +43 (55 12) 23 65 30 E-Mail info@3taeler.at

Weitere Informationen unter 3taeler.at

Lesen Sie dazu auch