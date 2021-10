Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling

Vor genau 10 Jahren hat das Stadtmarketing Neuburg an der Donau e.V. erstmals den Einkaufsgutschein namens n€uro vorgestellt. Von Beginn an diente das Projekt dem wichtigen Dreiklang aus Kaufkraftbindung, Umsatzsteigerung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit. In der Vereinsführung waren wir von Beginn an davon überzeugt, dass der neue Gutschein auch gut ankommen wird.

Dass sich der n€uro zu einem geradezu identitätsstiftenden Heimatgutschein entwickeln sollte, konnten wir damals nicht ahnen. Umso mehr freut es mich, dass wir nach einer Dekade festhalten dürfen, dass wir bei rund 160.000 verkauften n€uros sage und schreibe 1,6 Millionen Euro Kaufkraftbindung in unserer Stadt erzielen konnten. Ein beeindruckendes Ergebnis und ein Beleg für die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Der n€uro ist heute zweifelsohne eine unverzichtbare Säule im Stadtmarketing. Ich danke allen, die an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben, den Partnern, Sponsoren, Verkaufs- und Akzeptanzstellen und natürlich den unzähligen Kundinnen und Kunden. Auch in Zukunft ist der n€uro das ideale Geschenk, das allen Beteiligten Freude bereitet und die Einkaufsstadt Neuburg nachhaltig stärkt.

Dr. Bernhard GmehlingOberbürgermeister