Neues in Neusäß

Nach langer Verzögerung konnte nun die Mitgliederversammlung bei der Aktionsgemeinschaft Neusäß stattfinden. Alles über die Wahlen und geplante Aktionen.

Mit über einem Jahr Verzögerung konnte am Montag, 5. Juli 2021, endlich die Mitgliederversammlung der AN stattfinden. 25 Mitgliedsbetriebe folgten der Einladung zum Tafeldecker in Stadtbergen und schließlich konnten lang überfällige Neuwahlen und Beschlüsse stattfinden.

Im Vorstand wurde der erste Schritt zum „Generationenwechsel“ vollzogen, Josefa Haschek und Karl-Heinz Wirth sind nach den letzten Jahren als Beisitzer nun endgültig aus dem Vorstand ausgeschieden und wurden gebührend für über 30 Jahre Engagement gewürdigt. Ansonsten bleibt nach den Neuwahlen noch vieles beim Alten. Die drei Vorstände sind weiterhin Thilo Wank, Helmut Dotterweich und Thomas Fendt. Kassiererin weiterhin Sybille Frisch-Lerf, Irina Schneider bekleidet weiter den Posten als Schriftführerin und Oliver Kiehn bleibt für Marketing und Werbung zuständig. Zur Freude aller konnten sich Frau Frisch-Lerf und Herr Dotterweich zu einer weiteren Amtszeit durchringen, werden aber definitiv bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Doch auch jetzt kann sich die AN schon über frisches Blut im Vorstand freuen, mit Angelika Karg, Dennis Artmeier und Dominik Fassnacht sind drei ganz neue Beisitzer an Bord, die sicherlich auch frischen Wind und neue Ideen mitbringen. Neben den Wahlen und den üblichen Programmpunkten wie dem Kassenbericht und der Vorstellung neuer Mitglieder – immerhin sind wieder drei neue ANler an Bord – wurde auch eine lang überfällige Satzungsänderung beschlossen. Der Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 fiel leider kürzer aus, als ursprünglich geplant, mussten doch viele teils sehr etablierte Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer fallen. Gesellige Aufeinandertreffen konnten mit dem Neujahrsessen im Januar 2020 und einem Biergartenbesuch im Sommer zumindest teilweise stattfinden. Darüber hinaus versuchte der AN-Vorstand seine Mitglieder laufend mit Hilfestellungen, Tipps und Marketingunterstützung wie der Plakataktion zu helfen. Und ein besonderer Schwerpunkt konnte wieder auf den reduzierten Weihnachtsmarkt, die Märchenweihnacht, gesetzt werden. Die Christbaumaktion der Kindergärten konnte trotz der Umstände wie gewohnt stattfinden und hat den Adventsrundgang durch Neusäß deutlich bereichert und viele Kinder und Familien erfreut.

Aktionen in Neusäß im Sommer

Dank der derzeit sehr entspannten Infektionslage können nun aber auch endlich wieder andere Projekte umgesetzt werden. Die AN präsentiert sich gerne im Rahmen der Neusässer Sommertage ab dem 23. Juli mit zwei Aktionen, die bis zum Ende der Sommerferien laufen sollen. Zum einen gestaltet die AN mehrere Sandinseln mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, verteilt im Innenstadtgebiet, die zum Verweilen einladen. Zum anderen wird es im gleichen Zeitraum eine virtuelle Neusässer Schnitzeljagd geben.

Daran kann jeder teilnehmen, allein oder als Familie/Gruppe, natürlich kostenlos und einfach per Handy. Neben kurzweiliger Unterhaltung und dem Kennenlernen der schönen Stadt Neusäß warten attraktive Gewinne auf die Teilnehmer.

Aktionsgemeinschaft Neusäß: Mut zur Planung

In den kommenden Monaten plant die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) zahlreiche Aktionen. So freut man sich auf etablierte Aktionen wie die Warnwesten im September, die kostenlos an alle neuen Erstklässler an den Neusässer Grundschulen herausgegeben werden.

Zum anderen ist die Hoffnung groß dass nun endlich auch Bewegung in das Thema Trixi-Spiegel kommt. Zur Erinnerung, die AN hat diese Option aufgetan und die Finanzierung von über 50 Spiegeln auf die Beine gestellt um möglichst alle gefährlichen Kreuzungen in Neusäß damit ausrüsten zu können, um dort die schweren Rechtsabbieger-Unfälle durch LKWs zu verringern. Seit nunmehr 1,5 Jahren läuft die „Testphase“ an der Eichenwaldschule, der Stadtrat sollte das Thema nun dringend wieder aufgreifen und nach Meinung der AN natürlich schnellstmöglich genehmigen und mit dem Bauhof die Installation aller Spiegel umsetzen.

Josefa Haschek und Karl-Heinz Wirth wurden für 30 Jahre Engagement in der Aktionsgemeinschaft Neusäß gewürdigt. Sie scheiden nun endgültig aus der Vorstandschaft aus. Foto: Oliver Kiehn

Neusäß 2021: Christbaumaktion und Weihnachtsmarkt

Zu guter Letzt wartet Ende des Jahres auch wieder der Weihnachtsmarkt als Großveranstaltung. Auch wenn es für viele Fieranten und Besucher wünschenswert ist, diesen wieder im klassischen Format stattfinden zu lassen, so muss man doch abwarten wie sich die nächsten Monate entwickeln.

Die Christbaumaktion mit den Kindergärten wird es definitiv wieder geben. Das gemeinsame Engagement und der persönliche Austausch sind wichtige Grundpfeiler für die Arbeit der AN und mit Freude schauen alle Mitglieder auf die nächsten Projekte und Versammlungen!

Mehr Infos zur Schnitzeljagd ab dem 23. Juli auf

www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de/schnitzeljagd