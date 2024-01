Aktionsmonat bei Plameco Spanndecken in Aichach

Bis zum 31. Januar 2024 laufen bei Plameco Spanndecken in Aichach noch die „Heizungswochen“. Wer sich bis dahin für den Kauf und Einbau einer Spanndecke entscheidet, erhält das Infrarot-Heizelement gratis dazu!

Wollen Sie die weihnachtliche Wärme im Herzen erhalten und gleichzeitig eine warme Nasenspitze haben? Hier erfahren Sie, wie das ganz ohne Baustelle geht. Bevor es einem warm wird, fallen allerdings erst einmal jede Menge Investitionen, Ungemütlichkeit und Bauschutt an. Viele denken beispielsweise an eine Fußbodenheizung inklusive Wärmepumpe – und zugehöriger „Großbaustelle“.

Doch es geht einfacher – mit einer Infrarotheizung in der Zimmerdecke, also in der zweiten großen Freifläche im Raum. Eine Spanndecke von Plameco wird mit einem praktischen Befestigungssystem wenige Zentimeter unter die vorhandene Zimmerdecke gespannt. In dem so entstandenen Zwischenraum lassen sich neben Schallabsorber, Beleuchtung und Lautsprecher auch eine Infrarotheizung unterbringen. Die Montage dauert meist nur einen Tag und läuft ohne Bauschmutz und Möbelrücken ab.

IR-Heizung ist die Heizalternative der Gegenwart

IR-Heizungen sind die Heizalternative der Gegenwart. Aber wie funktioniert das? Steigt Wärme nicht nach oben? Eine IR-Heizung erwärmt nicht die Luft, sondern Objekte im Raum – und die Menschen im Raum gleich mit! So wird es kuschelig warm – und man kann sich über Einsparungen bei Gas und Öl freuen. Die unsichtbar integrierte Heizung hat noch mehr Vorteile: keinen Wartungsaufwand, smarte Steuerung per Raum und ein allergikerfreundliches Raumklima ohne Staubaufwirbelung und Schimmel. Damit ist sie eine unkomplizierte, sehr willkommene Alternative zu Wärmepumpen & Co.

Aktionsmonat bei Plameco

Die Firma Plameco hat es erkannt: Das Potenzial einer Zimmerdecke als Nutzfläche wird oft völlig übersehen. Deshalb bietet Plameco neben schönen Deckendesigns auch fachmännisch perfekt integrierte Features wie IR-Heizung, Beleuchtung und vieles mehr.

Und das Beste: Während des Plameco-Aktionsmonats vom 1. bis zum 31. Januar 2024 gibt es beim Kauf einer Spanndecke das Infrarot-Heizelement gratis dazu. Behagliche Wärme für die eigenen vier Wände!

Adresse und Kontakt

Plameco Spanndecken

Augsburger Str. 55

86551 Aichach

Tel.: (0 82 51) 8 92 99 02

E-Mail: info@plameco-ziegler.de

Infoveranstaltungen