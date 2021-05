Der perfekte Bodenbelag für jeden Raum

Natürliches Parkett, angenehmer Kork, weicher Teppich, praktischer Vinyl – Bodenbeläge gibt es in vielen Ausführungen. Welcher Boden sich für welchen Raum eignet und wie man ihn am besten pflegt, erklärt ein Experte für Bodenbelag.

Herr Palma, Sie führen mit Baltex seit über 20 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen für Bodenbeläge und Heimtextilien in Augsburg. Sie sind also ein echter Experte. Verraten Sie uns: Was ist Ihr Lieblingsbodenbelag?

Herr Palma: Das ist schwierig zu beantworten, da ich je nach Verwendung eines Raumes verschiedene Favoriten habe. Als Bodenbelag im Schlafzimmer liebe ich die Vorzüge eines Teppichbodens. Im Wohn-, Ess- und Küchenbereich haben wir Parkett und in Diele, WC und Bädern einen fest verklebten Vinylboden.



Welcher Boden eignet sich für welchen Wohnraum? Und mit welchen Eigenschaften punkten die verschiedenen Bodenbeläge?

Palma: Ein guter Allrounder ist auf jeden Fall der Vinylboden. Er ist äußerst strapazierfähig, pflegeleicht und es gibt ihn in allen denkbaren Dekoren, etwa als Fliesen oder in Holzoptik. Im Bad und in der Diele kann Vinylboden eine gute Alternative für Fliesen darstellen, da er ebenfalls wasserresistent ist, aber einen höheren Gehkomfort bietet – er ist wesentlich wärmer und leiser als keramische Oberflächen. Aber auch im übrigen Wohnbereich kann der Vinylboden uneingeschränkt verwendet werden und vor allem bei stärkerer Beanspruchung, wie zum Beispiel durch Haustiere, anstelle eines Parkett- oder Laminatbodens eingesetzt werden. Diese Alternativen gibt es außerdem:

PVC-Boden, CV-Belag: Zu den Designbelägen zählen auch PVC/CV-Beläge als Rollenware. Sie stellen eine günstigere Alternative zum Vinylboden dar, haben ähnliche Eigenschaften wie der Vinylboden und sind durch ihre hohe Strapazierfähigkeit ebenso uneingeschränkt einsetzbar. Mittlerweile werden Vinyl- und PVC-Beläge mit lösemittelfreien Weichmachern hergestellt und sind dadurch sogar für Krankenhäuser, Altenheime und Kindergärten geeignet.

Was sollte man bei der Wahl des richtigen Bodenbelags beachten bzw. was sind Fehler, die man vermeiden sollte?

Palma: Die eben genannten Vorzüge eines jeden Bodenbelags kommen natürlich nur dann zur Geltung, wenn man auf eine qualitativ hochwertige Ware setzt. Hier gibt es extreme Unterschiede, aber auch im mittleren Preissegment gibt es bereits Beläge, die sehr hohe Anforderungen erfüllen. Hier sollte nicht an der falschen Stelle gespart werden.

Am wichtigsten ist es aber, sich ganz genau zu überlegen, welcher Belastung der Boden ausgesetzt wird. Mögliche Fragen vor der Wahl des Bodenbelags könnten sein:

Leben Kinder im Haushalt?

Gibt es Haustiere?

Gibt es eine Fußbodenheizung?

Möchte ich den Wohnraum vermieten?

Möchte ich die Räume gewerblich nutzen?

Darüber hinaus hat natürlich jeder individuelle Wünsche, die es damit zu vereinen gilt. Eine ausführliche Beratung vom Experten ist bei der Entscheidungsfindung sehr hilfreich.

Was macht einen guten Bodenbelag aus?

Palma: Ein guter Bodenbelag ist strapazierfähig, wird umweltfreundlich produziert, ist frei von Schadstoffen, wird maßgenau gefertigt für eine exakte Verlegung, ist pflegeleicht, hat eine angenehme Haptik, sprich: Ein guter Bodenbelag fühlt sich auch gut an.

Kann ich denn nicht sparen, wenn ich meinen neuen Boden selber verlege? So schwer kann das doch nicht sein…

Palma: Wer seinen Boden selbst verlegen möchte, kann damit durchaus sparen. Alle Click-Beläge, egal ob Parkett, Vinyl oder Laminat, lassen sich auch vom Laien gut verlegen. Jedoch wird dabei häufig die Prüfung und Vorbereitung des Unterbodens vernachlässigt. Und das kann schwerwiegende Folgen haben: Durch die Unebenheiten entstehen unter dem Bodenbelag Hohlstellen, dadurch wird er sehr laut, sieht unansehnlich aus und kann im ungünstigsten Fall an den Verbindungen auseinandergehen. Zudem ist es unerfreulich, wenn beim Betreten des Raumes die Gläser im Schrank wackeln. Bei einem unebenen Unterboden ist es immer ratsam, einen Fachmann zu fragen, denn beim Begradigen werden häufig Fehler begangen. Oft wird eine Abdichtung oder die Grundierung vergessen, eine ungeeignete oder zu wenig Ausgleichsmasse verwendet oder die Ausgleichsmasse bei falschen Temperaturen oder falscher Belüftung eingebracht, wodurch diese nicht mehr richtig verläuft und somit auch nicht eben wird.

Grundsätzlich nicht für den Laien empfehlen würde ich die Verlegung von Bodenbelägen, die verklebt werden müssen. Hierfür ist schon sehr viel Erfahrung nötig.

Welche Tipps haben Sie in Sachen Bodenpflege?

Palma: Jeder Bodenbelag hat natürlich seine eigenen Bedürfnisse. Im Groben habe ich folgende Tipps zur richtigen Pflege: